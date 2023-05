"DA LI TI JA DELUJEM KAO NEKO KO SE PLAŠI?" Jelena Ilić o pretnjama Miljane Kulić: Opomenula sam je! Nije mi pretila SAMO ONA

U emisiji Puls Srbije kog Ivana Gajića Jelena Ilić komentarisala je odnose učesnika rijalitija Zadruga, a dotakla se i pretnji koje je ranije dobijala od Miljane Kulić.

- Znam da je diskvalifikovana i nemam komunikaciju sa njom zaista. To je bilo i prošlo. Što se tiče tih pretnji toga je bilo, ali ne bih sad da se bavim time zaista. Mislim da to nikome toliko nije važno. Nije ni meni - rekla je Ilić.

Kaže da je tužbu protiv Miljane Kulić poneta u svrhu opomene na odgovornost za ponašanje na televiziji, ne samo njoj nego i svima:

- Tužba je bilo u svrhu opomene da bi smo svi malo pripazili kako se ponašamo na televiziji. Da pripazamo šta izgovaramo. Ljudi koji su učesnici rijalitija su odgovorni i za svoje ponašanje i za stvari koje izgovaraju. Mogu da odgovaraju zakonski za svoje reči. Inače se uopšte ne osećam ugroženo. Da li ti ja delujemo kao neko ko se nečega boji u životu? -pitala je Ilić voditelja.

Prokomentarisala je Okršaje Ivana sa Anom Ćurčić i iznela dosta negativan sud o Ani:

- Ja vrlo dobro znam Ivana, a i da ga ne poznajem, samo kao gledalac Zadruge bih zaključila da je njemu muka da sluša budalaštine, patetiku i lažne priče. Njemu je još teže nego nama kraj malih ekrana koji to gledaju. Ljudima se smučilo da ih prave budalama; da pričaju stvari o svom životu koje očigledno nisu takve kakvima ih predstavljaju. Kakav je to čovek koji stalno ide i priča: "Ja sam žrtva pogledajte me. Ja sam jadna, ja sam žrtva." Mislim da je ljudsko dostojanstvo dostiglo najniži nivo u slučaju takvog ponašanja.

