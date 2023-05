PREDAO SE STEFAN KARIĆ POSLE TRI DANA! Bivši zadrugar u pratnji advokata stigao u policiju (VIDEO)

Stefan Karić, koji je pre tri dana optužen od strane starlete Nataše Šavije da ju je krvnički pretukao na jednoj svadbi, u pratnji advokata i jedne gospođe se pojavio pred PU Sremska Mitrovica.

Kako je njegov otac, Osman, najavio, Stefan je danas otišao u Sremsku Mitrovicu, gde će ga policija saslušati i ispitati šta se desilo te noći sa Šavijom.

foto: Privatna Arhiva/Kurir, ATAImages

Ekipa Kurira našla se na licu mesta, a bivši zadrugar nije bio raspoložen za davanje izjava.

Stefan je stigao u policijsku stanicu nešto pre 16h, gde će se održati saslušanje, a svi željno iščekuju da istina izađe na videlo i pravda bude zadovoljena.

Inače, Nataša Šavija sa teškim telesnim povredama primljena je u KC Vojvodina gde trenutno čeka da bude operisana. Ona je u izjavi za Kurir otkrila da se oseća sve gore.

1 / 5 Foto: Nenad Kostić

- Iskreno osećam se sve gore, i fizički i psihički kako vreme prolazi, osećam sve jače bolove, leva strana vilice se sve vise koči, jedva pričam i jedem, krvarim iz nosa.. Prvo me je držao bes, a sad kako shvatam ozbiljnost situacije, hvata me panika i strah, jer je on još na slobodi, kao i ishod operacije, da li će se lice vratiti na staro, kako će i koliko trajati postoperativni tok, da li će trebati još neka operacija i kako će se to završiti. - rekao je ona i dodala:

- Kako se slegla situacija, meni je psihički sve gore, prolazi mi taj osećaj prebijanja kroz glavu stalno i mislim da i kad se ovo završi, da ću tek onda imati veći strah i paranoju. Potrazila sam i pomoć psihijatra ovde u bolnici, zapravo, tek sad razumem te zene, žrtve nasilja i koliko ovo utera strah u kosti. Sigurno ću čim izađem potražiti stručnu psihijatrijsku pomoć i ne verujem da ću neko vreme uopšte izlaziti iz kuće, pogotovo dok se zločinac ne privede pravdi - ispričala je Šavija za "Kurir".

Kurir.rs/A.P/M.K.

