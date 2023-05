ŽIKA ZDRAVSTVENO UGROŽEN? "On je jak čovek, javio se u poslednjem momentu, pitanje je da li bi ostao živ": Jakšiću OPADALA KOSA!

Žiki Jakšiću, kako pišu mediji, zdravstveno stanje bilo je ozbiljno ugroženo, a sve je krenulo od upale slepog creva koja ga je umalo koštala života jer u prvi mah nije znao šta je u pitanju.

- Žika je danima trpeo bolove, on je jak čovek, nije od onih koji za sve trče kod lekara i tako je ispalo da se javio u poslednjem momentu. Da je samo sat vremena kasnije došao, veliko je pitanje da li bi ostao živ. Operacija slepog creva jeste rutinska, ali ako se ne dođe na vreme, javlja se sepsa, a to se umalo desilo Žiki. Tada su ga lekari jedva spasili, a onda je otkriveno i da ima kilu koja je takođe operisana i on se sada oseća dobro - ispričao je izvor iz "Granda" za magazin "Svet" i dodao da ga je onda zadesila korona čime je zdravstveno stanje Žike Jakšića dodatno narušeno.

Iako je sve to uspeo da pregura, voditelju koji je oduvek imao jaku kosu, pojavili su se tzv. "pečati" na glavi. Išao je kod lekara, prepisali su mu terapiju koju mora da koristi kako bi kosa prestala da mu opada, a iako sve je počelo da se vraća u normalu, sada njegove prijatelje brine zašto je u licu propao, dobio kesice ispod očiju i zašto stalno deluje umorno i iscrpljeno, piše "Ekskluziv".

- Rekli su mu da to može biti od anemije, od dehidracije organizma ili nekih alergija. Trebalo bi to da ispita. Ako je samo od godina, može te kesice čas posla da reši estetskom intervencijom, ali neće on na to pristati, njemu to ne smeta iako ga kolege nagovaraju da se podmladi - zaključio je pomenuti izvor.

