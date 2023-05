TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA SANJE MALETIĆ! Pevačica se godina bori da ZATRUDNI, a evo zbog čega ne može da USVOJI DETE

Pevačica Sanja Maletić (50) nekoliko puta je u javnosti govorila o trudnoći, vantelesnoj oplodnji i borbi za potomstvo.

Naime, pevačica godinama pokušava da ostane u drugom stanju, ali joj to ne uspeva, a nema vremena ni da odboluje teške situacije.

- Dokle god dišem, dokle god postoji bilo kakva šansa od Boga i prirode, ja sam tu i odustati neću. Ne mogu da usvojim dete, već dugo, ja sam ’73. godište, ljudi u mojim godinama ne mogu da usvoje decu. Imaš svoju bitku, ima tu dosta neuspeha, ja da sam uspela, ja bih do sada to objavila na sva zvona. Kad je čovek javna ličnost, nema vremena da žali ni sebe ni situaciju takva kakva je. Čovek nema vremena da se isplače i odboluje kada dođe kući iz bolnice nego odmah mora da ide dalje i završava druge stvari, druge obaveze- izjavila je pevačica ranije za Nova.rs.

Sanja je govorila i o bolesti štitne žlezde, koju je dobila pre izvesnog vremena, ali i o Hašimotu.

- Dobila sam bolest štitne žlezde, a uz to i gratis Hašimoto koja je popričično teška autoimuna bolest. Gospodin Japanac i ja pričamo. Kada imam obaveza, onda se ujutru dogovorimo o svemu. Bitno je da psihološki sebe namestiš i diriguješ ti, odnosno opet sam ja gospodar. Koliko god to bila teška bolest, ima nade. Postoji jedan lep tekst „Ja se zovem Hašimoto“ i možete da vidite sa čime se sve susreću ljudi iz vaše okoline. Kad to budete pročitali svi će te znati kako da se ophodite prema ljudima. Na primer: „Vidimo se na kafi u dva“, pa vam u dva pošalju poruku da ne mogu da izađu iz kuće pa moraju da slažu, znajte da to nije do njih nego do bolesti koja ih čini takvima. Žena sam koja stoji čvrsto na nogama i dokle god dišem, ja vučem konce i azda sam svog života. Ne dozvoljavam da me bilo šta poremeti, jednostavno ne dam- ispričala je tada Sanja.

