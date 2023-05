"DAO BIH SVE MOJE ZLATNE MEDALJE ZA TE MLADE ŽIVOTE..." Moka RAZOREN zbog TRAGEDIJE na Vračaru, ne može da sakrije tugu i bol

Domaću javnost potresla je vest o krvavom masakru u Osnovnoj školi "Vladimir Ribnikar", kada je trinaestogodišnjak usmrtio vatrenim oružijem osmoro svojih vršanjaka i jednu stariju osobu.

Mnoge javne ličnosti su se ovim povodom oglasile što putem medija, što putem svojih društvenih mreža.

To je, između ostalog, uradio i otac Zvezdana Slavnića aktuelnog učesnika "Zadruge", a legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić.

On je objavio fotografiju sveće sa tekstom i obraćanjem koje vam prenosimo u celosti.

- Srce me boli da tako mlad dečko može sebi i roditeljima, a pre svega da sve ostale zavije u crno. Saosećam se sa porodicama nastradale dece. Da mogu, dao bih sve moje zlatne medalje i da nisam nikada ni postojao, za te mlade živote i da se to nije ni desilo. Molim Boga da se to nikada više ne ponovi! A vi, mladi širom sveta, dobili ste životnu lekciju! Zoran Slavnić - napisao je Moka uz fotografiju sveće.

