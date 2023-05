Travellandova HIT ponuda za Maj i Jun! Luksuzni hoteli na Halkidikiju i do 40% popusta + GRATIS polupansion

Halkidiki je čest izbor naših turista za letovanje a prelepe plaže, sjajna tempratura mora i blizina Soluna čine ga jednim od najzanimljivijih destinacija za odmor. Agencija “Travelland” već dugi niz godina nudi odlične luksuzne hotele na ovom grčkom poluostrvu koji često imaju povoljne cene za određeni period. Takav slučaj se odnosi i na sam početak ove letnje sezone 2023. Za boravak u Maju i Junu popusti idu i do 40%, a možete pronaći i besplatan polupansion.

foto: Promo

Akcija koja se ne propušta! - Hotel Alexandros Palace 5*, lociran u oblast Tripiti, na 2 km od mesta Nea Roda obezbedio je GRATIS pun panson za boravak od 15.5. do 31.5. Kako odrasli tako i deca, uživaće u bogatom hotelskom sadržaju: dečije igralište, teretana, teniski tereni, odbojka na plaži, bilijar, basket, stoni tenis, aerobic i yoga, sportovi na vodi i časovi ronjenja uz doplatu. Možete povesti i svoje kućne ljubimce na odmor jer je hotel pet-friendly. Najniža cena boravka u maju na 5 noći je 159 evra, a na 7 noćenja 219 evra po osobi.

AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort 5*, nudi svojim gostima bogat izbor izuzetnih usluga. Za boravak u periodu do 30.6. polupansion je GRATIS. Akcija važi za rezervacije do 10.5. Objekat na plaži ima zadivljujuće mnoštvo sadržaja koji će vaš boravak učiniti nezaboravnim. Harmonično smešten kao oaza za svakog avanturističkog gosta, ovaj raj bez premca na peščanoj plaži Agios Joanis je simbol vrhunskog i prefinjenog gostoprimstva. Najniža cena za boravak na 7 noćenja je 619 evra.

foto: Promo

Ultra all inclusive uslugu ima novootvoreni hotel Ajul Luxury Hotel & Spa 5* prvi put otvara vrata svojim gostima ove 2023. godine. Lociran je u blizini mesta Agia Paraskevi na poluostrvu Kassandra, 100 km od aerodrome u Solunu. Od plaže je udaljen 700 metara. Svakodnevni prevoz od hotela do plaže organizovan je od strane hotela. Ultra all inclusive hotelski kompleks Ajul Luxury Hotel & Spa resort se idealno uklopio u harmonično okruženje borovine i kristalno čistog Egejskog mora. Za celokupne uplate do 10.5. ostvarujete dodatnih 5% popusta na cene aranžmana (7 ili 10 noćenja poćev već od 15.5.2023.)

foto: Promo

Dobrodošlicu će vam poželeti i Cora Hotel & Spa Resort 5*, raj mira ispred tirkiznih voda plaže Afitos, jedne od najživopisnijih lokacija Halkidikija. Za celokupne uplate do 10.5. takođe ostvarujete dodatnih 5% popusta na cene aranžmana. Cora Hotel & Spa Resort nudi luksuzne ugostiteljske usluge, sa 182 potpuno renovirane sobe, 2 restorana, 4 bara, bioskop na otvorenom, konferencijske usluge, Spa & fitness centar, otvorene i zatvorene bazene i još mnogo toga. Najniža cena za boravak u maju na 7 noćenja je 509 evra po osobi.

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

