ŠAKA POLUMENTA PROGLASILI MRTVIM! Folker doživeo šok, hitno reagovao i slučaj prijavio POLICIJI! STRAHUJE

Društvenim mrežama pronela se informacija da je folker Šako Polumenta iznenada preminuo. TikTokom su počele da se dele njegove fotografije, a folker se sada vidno uznemiren oglasio i otkrio o čemu se zaista radi.

- Počivaj u miru kralju - stoji na društvenoj mreži TikTok uz Šakovu fotografiju.

Tim povodom pripadnici sedme sile stupili su u kontakt sa folkerom, koji je priznao da je i dalje u stanju šoka.

foto: printscreen Tiktok

- Ovo se pojavilo pre nekoliko dana i verujte da sam ostao u šoku. Prijavili smo slučaj policiji, to bi trebalo da je na delu za visoko tehnološkikriminal, ali još uvek ne znam kako će sudija sve da proceni. Moji su se kod kuće uznemirili, nije lako videti tako nešto. Sve je počelo na Tik toku, pa se dalje širilo društvenim mrežama - priča Šako, a potom otkriva da je slučaj prijavio nadležnim organima:

foto: Printskrin/Premijera

- Oni moraju da provedu osobu koja ovo radi. Da se uđe u trag ko je u pitanju, ko stoji iza tog mejla, odakle je postavljano i kako to već ide. Gde je ovde sigurnost moja, sigurnost javnih ličnosti? Ovo je veliko prekršaj i sa ovakvim stvarima se ne igra. Ljudi se opraštaju od mene po mrežama, jezivo je to. U Srbiji mislim da bih imao zaštitu. Osećam se super, zdrav sam i kad sam ovo video maltene mi se slošilo. Nisam verovao u šta gledam. Fotokopirao sam sliku, napravio video zapis jer su to sve dokazi koje treba da imam za prijavu. Nisam mogao nikako ovo da demantujem, ali se nadam da će sada preko medija da se sazna o čemu se radi i da će ubuduće ovakve stvari da se sankcionišu dobrim kaznama, kako se nikad ne bi ponavljale - rekao je Šako.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:20 Šako Polumenta za Espreso čestita srpsku Novu godinu