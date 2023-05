ZORANA SIKTER OTVORILA DUŠU O VRŠNJAČKOM NASILJU I OMALOVAŽAVANJU! Put do uspeha joj nije bio lak, a evo i ZAŠTO!

Zorana Mićanović je uspela da kroz takmičenje „Zvezde Granda“ postane zvezda u usponu koja je poznata širom regiona, ali put do uspeha nije bio lak. Tokom odrastanja, zbog ljubavi prema pevanju nailazila je na ismevanje i neodobravanje svojih vršnjaka, ali i vršnjačko nasilje.

Sa 13 godina već je počela da peva, zato danas veoma zrelo gleda na uspeh koji joj se „preko noći“ desio.

Vrtoglavi uspeh dogodio joj se posle pesme „Sikter“ za koju kaže da je njena lična karta i potpuni preokret koji joj je doneo da od obične devojke postane zvezda u usponu.

– Doživela razne stvari i negde sam se ispraksovala i navikla na sve ovo. Trudim se da budem što zrelija- rekla je Zorana koja danas ima jasan cilj u životu da uspe. Ipak, taj isti cilj imala je i u osnovnoj školi, ali je naizlazila na nerazumevanje.

U školi nije imala podršku svojih drugara da se bavi pevanjem, a pune tri godine bila meta vršnjačkog nasilja, zbog čega je jedno vreme i išla kod pedagoga.

– Moji vršnjaci su me stalno potcenjivali i ismevali, govorili da nikad neću uspeti, da ću uvek biti na nivou kafanske pevačice. To me je jako pogađalo i kad dođem kući, ja se isplačem, ali nastavim dalje. Rekla sam sebi „Zorana, ti ćeš uspeti i pokazaćeš svima da možeš“. Stvorio se u meni inat i sad ću svima pokazati ko sam i šta mogu. Samo želim da pokažem da su pogrešili i da nisu bili ispravni prema meni – ispričala je pevačica za Grand i dodala da se sve promenilo kada je postala poznata.

- Dosta njih koji su me omalovažavalii mi se javilo i ja njima kažem da nisam očekivala poziv, a oni će na to „Izvini, pogrešili smo“- istakla je.

U školi se uvek trudila da bude drugačija, i dok je većina njenih vršnjaka slušala nove muzičke pravce, ona se striktno držala narodnjaka, zbog čega su je mnogo puta ismevali.

– Prozivali su me da sam dete sa sela, i ja jesam, ja se toga ne stidim. Govorili su mi da ću biti kafanska pevačica i da nikada neću uspeti, a neko sa tim može ili ne može da se izbori, a ja nisam bila jaka i mnogo puta sam dolazila kući uplakana– ispričala je pevačica za Grand, dodajući da sa nastupima nije počela zbog loše materijalne situacije kao što biva kod većine.

Iako su je prozivali zbog pevanja, trudila se da na svakom nastupu da svoj maksimum i postane ono što je danas. Ipak, danas tvrdi da život pevačica nije lak.

– Nije to nimalo lako koliko god ljudi misle da si dama kada izađeš na scenu, da pevaš, doteran si i lepo zarađuješ. To je tako samo na televiziji. Novac u kafani je krvavo zarađen, svakakvih ljudi tu ima, neko hoće da te grli, da te ljubi, da se za svoj novac prosto iživljava nad tobom. Ali ko ima stav i drži do sebe, to sebi neće dopustiti, kao što nisam ni ja– rekla je Zorana i progovorila o sabotažama koje je doživljavala na početku karijere:

– Niko me nije vređao, ali su me sabotirali. Dešavalo mi se da odem na tezgu, a isključe mi mikrofon, neću nikoga da imenujem. Sad se to ne dešava. Ne radim tezge na tom nivou, nego imam iza sebe „Grand“, koji mi ugovara nastupe. Zaštićena sam.

Detinjstvo je provela rastrzana na dve strane jer su joj se roditelji razveli kada je imala samo godinu dana, kada nije ni bila svesna šta se dešava oko nje. Danas o njima govori sa puno ljubavi, a svoj život nastavila je sa ocem koja joj je i najveća podrška i najveći štićenik na nastupima.

- Prvo sam bila kod majke, pa sam prešla kod oca. Majka vodi svoj život, ali meni je super sa ocem, ja sam u njemu videla i žensku i mušku figuru. Mnogo mi se posvetio i zna o meni i ono što treba i što ne treba– iskreno je ispričala u emotivnoj ispovesti.

