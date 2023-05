"ODMAH SAM POBEGLA" Oglasila se devojka kojoj se Karić nabacivao: Hoćeš da ti napravim CIRKUS od života, jel ti znaš ko sam JA?

Stefan Karić, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je brutalno pretukao Natašu Šaviju u noći između 30. aprila i 1. maja na jednoj svadbi u Novom Sadu, bahato se ponaša prema devojkama, tvrdi A. M. (puno ime i prezime poznato redakciji).

foto: Printscreen/Instagram

Ona se javila Kuriru i ispričala da joj je bivši zadrugar zapretio da će joj napraviti cirkus od života jer ga je odbila.

- Stefana sam nedavno upoznala. Posle nekog vremena počeo je da deluje kao grub i napadan momak i zbog toga nisam želela da se zbližavam s njim i da ulazim u dublju komunikaciju - kaže A. M.

foto: Nenad Kostić

Ona kaže da je razgovor počeo u sasvim normalnom tonu, ali da se kasnije sve promenilo:

- Sa Stefanom sam započela razgovor kao i sa svakim drugim dečkom. Našli smo se u istom društvu i on je odmah krenuo da mi se nabacuje. Na prvu loptu mi je delovalo kao simpatičan dečko, što zapravo i jeste kada pričamo o njegovom izgledu, ali vrlo brzo njegovo ponašanje je pokvarilo utisak o njemu - priča ona i nastavlja:

foto: Kurir/Privatna arhiva, Printscreen/Instagram

- Nakon što me pitao ko sam i odakle sam i nekih drugih uobičajenih tema usledilo je i pitanje da li mogu da mu dam svoj broj telefona, ja sam to odbila. Tada mi je zatražio Instagram profil, za koji sam rekla da sam ga ugasila. E tada se sve promenilo. Rekao mi je: "Šta si ti, neka opasna riba? Kao mnogo si bitna pa nećeš da daš broj i lažeš da nemaš Instagram! Šta ti misliš da ja ne mogu da saznam sve o tebi i da ti napravim cirkus od života? Čekaj, je l' ti uopšte znaš sa kim trenutno razgovaraš? - prepričala nam je A. M., koja kaže da je bila u šoku.

foto: Printscreen/Premijera

- Ja sam rekla da je sve okej, da znam ko je i da nema potrebe za pretnjama i takvim ponašanjem. On je nastavio, govorio mi je da nisam ni svesna kakvo ponašanje može da mi pokaže. Iskreno sam se uplašila, vladala je vrlo neprijatna tišina, a onda mi je rekao: "Jao, mala, mala" i otišao do ve-cea. To sam iskoristila da pobegnem odatle. Ja iskreno mislim da on nije čist, da se drogira. Ko zna na čemu je bio kad je onako unakazio jednu devojku - završila je A. M.

Podsetimo, Stefan Karić se predao prošle nedelje policiji u Sremskoj Mitrovici nakon tri dana skrivanja. Njemu je nakon saslušanja određen pritvor od 30 dana.

foto: Naslovna

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice