"MAMA MI POMAŽE VIŠE NEGO TATA" Ćerka Đoleta Đoganija i Slađe otkrila PRAVU ISTINU o ocu, pa progovorila o odnosu sa Vesnom

Ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, koji su se razveli 2000. godine, Silvia progovorila je o svojoj karijeri i otkrila da se pored pevanja bavi i glumom, a priznala je i da joj u životu mama više pomaže od oca.

- Bavim se i glumom od svoje 11. godine. Možda mi je to i veći talenat od pevanja, mnogo mi je krivo što nikad nisam pokušala da upišem FDU. Na koju god se audiciju prijavim dobijem glavnu ulogu. Valjda ljudi prepoznaju talenat. Bila sam glavna ženska uloga u predstavi Putujuće pozorište Šopalović, učestvovala sam u par domaćih filmova, a najlepše iskustvo je bio filmu Zone Zamfirova 2... Na samom početku mi je najviše mama pomogla, a tata mi se ne meša u karijeru - kazala je Silvija, pa dodala da joj se otac ni u privatan život ne meša niti u njemu učestvuje, te da se više viđa sa Vesnom. Sa njom voli da popije kafu.

Inače, nakon što se razveo od Slađe, Đole se venčao sa tadašnjom plesačicom Vesnom, a mnogi misle da je par vezu otpočeo dok je denser još bio u braku sa Slađom Delibašić.

Njih troje danas imaju dobar odnos, a Slađa se svojevremeno u razgovoru za Kurir otkrila malo poznazr detalje o razvodu.

- Kad se desio razvod, ja sam to transparentno htela, više Đoleta nisam videla pored sebe. Bila je tu neka frka, tata i brat su bili sa mnom, ja sam uzela njih dve i iselila se iz stana. On je mog oca i brata terao da me ubede da se ne razvedem, pričao je kako sam povodljiva, da nikada neću uspeti... Bilo je tu mnogo stvari u mom braku o kojima uopšte ne želim da pričam. Nije baš sve tako sjajno i bajno bilo.

