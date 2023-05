U RIJALITIJU VOLELA PEVAČA, RODILA DETE, MUŽ JE BRUTALNO PRETUKAO, PIJANA IMALA SUDAR! A evo gde je manekenka sada

Sandra Obradović od prvog dana svoje trudnoće prolazila kroz izazove sa kojima se dosta žena danas suočava.

foto: Damir Dervišagić

Bivša misica, proživela je nasilje u porodici, najgoreg mogućeg scenarija.

Dve godine je sve trpela, navodno se zbog toga odala i alkoholu, a kada je odlučila nasilnika da prijavi, obratila se i medijima.

Tom prilikom, sin Sandre Obradović sve oko njegovog začeća, pa i rođenja i raspodele starateljstva bio je tema. štampe, tabloida i portala.

U intervjuima koje je nevoljno misica davala, vidno potrešena i bespomoćna otkrila je da je batine bivšeg izabranika trpela u trudnoći pa i nakon što je rodila dečaka.

foto: Printscreen/Instagram

S obzirom na to da je naposletku sve prijavila doživela je da ona lično bude osuđena za pijanstvo i nesavesno majčinstvo.

- Dva meseca imam problem sa Sandrom, koja se ponaša neodgovorno prema detetu. Radi se o tome da uzima tablete koje meša sa alkoholom i da je non-stop pijana kod bebe od sedam meseci. Kao otac koji je zabrinut za sina preduzeo sam sve mere i Sandru prijavio Centru za socijalni rad. Najpre sam pokušao da je urazumim, predložio sam joj da platim lečenje kao majci svog deteta, ali ona na to nije pristala. Centar je uzeo sve okolnosti u razmatranje i dodelio mi dete koje mi je na prvom mestu. Ono što je važno da je ona bila pod uticajem alkohola i to 2,10 što je pokazalo testiranje koje je obavila policija. O ostalim glupostima koje je ona iznela javno je neosnovano govoriti, s obzirom na to da se ona nalazi u policiji na trežnjenju. Ne znam kada će je pustiti, važno mi je samo da je dete na sigurnom i u krugu porodice - rekao je otac Sandrinog deteta tada za Kurir, na šta je ona burno reagovala.

- V. je kriminalac koji nosi pancir, vozi blindiran automobil i ima privatno obezbeđenje. Čeka ga pet i po godina robije zbog kriminalnih radnji. Strahujem za sinovljev život. Bojim se! Moj sin se od rođenja nije odvojio od mene, a sada je bez majke i majčine zaštite već osam dana. Da sam žrtva psihičkog i fizičkog nasilja već dve godine, dokazaću lako. Prvo imam svedoke pred kojima me je tukao, drugo imam medicinsku dokumentaciju, a posedujem i poruke koje je moj bivši slao svojim prijateljima, a u kojima im se hvalio kako me je pretukao. Sad čekam trenutak kada ću sve pokazati. Na sudu, razume se - poručila je ona, a čini se da je u svom cilju ona i uspela jer je sin danas kraj nje, prenosi Story.

foto: Printscreen

Sin Sandra Obradović osvanuo je nedavno na njenom profilu dok nasmejano grli svoju mamu. Njen osmeh takođe govori da je konačno ona stara.

