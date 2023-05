ZLATA PETROVIĆ NEKADA ŽIVELA U PODRUMU GDE SU IZLAZILI MIŠEVI, A DANAS UŽIVA U LUKSUZU! Pevačica obezbedila i svoje unuke

Pevačica Zlata Petrović ne krije da je kao dete živela u siromaštvu, ali, kako sama kaže, tokom karijere je zaradila toliko da je obezbedila ne samo sebe, već i svoju decu i unuke.

Zlata je 1983. godine počela da se bavi pevanjem. Od tada je jedna od najtraženijih pevačica kada su u pitanju svadbe, romske proslave i privatna veselja, te kaže da se za sve ove godine "pošteno naradila", a novac koji je stekla je marljivo trošila.

- Ja sam dete iz siromašne porodice i verovatno me je to podstaklo da štedim. To ne znači da sam ja cicija, već da umem da ostavljam novac sa strane. Uspela sam da uštedim jer sam mnogo radila. "Pokrila" sam decu i unuke - rekla je pevačica, pa nastavila:

- Poznajem ljude koji nisu štedeli kada su mnogo zarađivali, a ne možeš da štediš kada nemaš, već kada imaš. Ne želim da deluje kao da se hvalim i zbog toga i ne volim da pričam o novcu, ali toliko krvi sam prolila, da bi bilo glupo da živim u jednoj šupici! Vredan sam čovek i zbog toga svima govorim, čime god da se bavite, budite vredni u svom poslu i to će vam se isplatiti - istakla je ona, pa otkrila u šta je uložila novac koji je zaradila pevanjem.

- Ulagala sam novac u nekretnine i pre 20 godina kupila sam jednu u Knez Mihailovoj. Nije bitno šta i od koliko kvadrata, jer ne volim o tome da pričam. Kada sam dolazila u Beograd, pomislila sam: "Bože, kad bih imala samo 10 svojih kvadrata, nebitno u kom delu grada" i vremenom sam sebi to obezbedila. Uglavnom, lepo sam ja sve to skockala, sama, bez ičije pomoći. Jedino ko je bio uz mene je Bog.

Pevačica se nikada nije stidela svoje prošlosti, te je jednom prilikom otkrila da je živela jako teško u bedi i siromaštvu.

- Živela sam u podrumu, u kućici gde su spolja izlazili miševi, a u tom periodu sam bila sa jednim jako uspešnim čovekom koji je imao sve. Nikada kod njega nisam živela, on je živeo kod mene u maloj kući od 30 kvadrata. I to je moj ponos. Bila sam smela i ni danas se ne kajem što sam tako uradila - priznala je Zlata jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

