GLUMICA POSTAJE PEVAČICA! Sofija Rajović ima želju da snimi pesmu, a ide i na časove: Želim u kafani bolje da zvučim!

Sofija Rajović kaže da je imala želju da snimi pesmu u žanru koji peva Nina Badrić.

Glumica koju smo u zavoleli u serijama "Vojna akademija", "Istine i laži", "Igra sudbine" i drugim, kaže da ide na časove pevanja da bi mogla što bolje da peva u kafani!

Sofija Rajović voli da peva, a često dobija komplimente da ima lep glas.

foto: Printscreen/Ami G show

- Počela sam da idem na časove pevanja, da bih u kafani mogla lepše da zvučim. To je činjenica. Kažu da imam sluha. Profesorka me laže da imam i glas, to ona ona tvrdi, a ja mislim da na tome treba da se radi još pozamašno - rekla je Sofija u emisiji "Exkluziv" i dodala da je nekad maštala i da imam pop hit:

- Jeste mi bio san da snimim nešto, ali nešto lepo, tipa Nine Badrić u tom domenu.

Inače, Sofija Rajović koja važi za jednu od naših najatraktivnijih glumica je otvoreno govorila o svom zdravstvenom problemu.

foto: Damir Dervišagić

Kada je dobila dijagnozu insulinske rezistencije, posvetila se sebi i dovela zdravlje, ali i liniju u red. - Osećam preveliku potrebu za slatkim, to je školski primer insulinske rezistencije i onda mi je bilo čudno što niko nije posumnjao na to jer sam svaki put striktno rekla da imam nenormalnu potrebu za slatkim, da čak i posle određene količine slatkiša, iako prestanem da jedem u tom trenutku, opet bih jela - rekla je glumica u emisiji "RTS ordinacija".

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:26 Sofija Rajović na medenom mesecu iz snova