KALIOPI OTKRIVA SA KOJIM JE KOLEGOM IZ BEOGRADA VEOMA BLISKA: Znamo se dugo, jako smo vezani i zajedno smo kad god smo u prilici

Jednu od najvećih zvezda zabavne muzike na ovim prostorima Kaliopi ekipa Kurir televizije srela je na snimanju jedne emisije u Beogradu i tom je prilikom je pitala kako Beograđani reaguju kad je sretnu na ulici:

Prirodno, jako spontano. Ljudi mi se obrate kao nekom svom. Kao da se poznajemo i da smo neki stari znanci i to je ono što mi najviše imponuje.

Kada je u Beogradu obavezna su druženja sa Željkom Samardžićem:

- Pre svega on je moj prijatelj i znali smo se i pre nego što smo snimili duet. Provodili smo vreme zajedno u svakoj prilici kada je to bilo moguće. Mi smo nekako i porodično vezani, ja za Samardžića,a i on za mene.

Za svog sina Paka kaže da je jedan od njenih glavnih kritičara:

- Pako je jedan od glavnih kritičara, neko ko je meni i njegovom ocu jako važan i u toj ulozi, jer iako je odlučio da se ne bavi muzikom on jako dobro čuje.

Kao najbitniju stvar u roditeljstvu izdvojila je sledeće:

- Ne postoje savršeni roditelj, ali postoji jedna jedina savršena stvar, a to je ljubav. Ljubav koju se potrudimo da pružimo svojoj deci i da ih naučimo da vole ljude.

