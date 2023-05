MAJKA GA RODILA NA PODU, A OTAC NIJE NI ZNAO! Teška životna priča Topalka, odrastao u kući od trske i blata, a SADA IMA SVE

Milan Topalović Topalko proslavio se učešćem u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ i danas živi lagodnim životom punim plućima, a nekada je živeo na rubu egziztencije. On je ispričao da ga je majka rodila na podu trošne kuće.

Popularnom pevaču materijalne stvari nikad nisu bile bitne, zato sa ponosom priča o svojoj trošnoj kući u Trudovu u okolini Nove Varoši i govori o svom selu.

- To je planinsko selo planine Zlatar. Kad kažem selo onda stvarno mislim na ona prava sela kao moje. Ova sela u Šumadiji, Vojvodini su zapravo varošica naspram mog, moje selo je pravo selo, što znači da čovek i dalje koristi konje za prevozno sredstvo i zimi kad padne sneg ide peške na skijama, jer nemaju druge uslove - rekao je Topalko i otkrio da su i on i njegov stariji brat rođeni u trošnoj kući.

Njegova majka je umesto bolnice odabrala da se porodi na podu kuće, što on danas smatra lavovskim potezom, jako joj je zahvalan na svemu što je učinila za njega.

- Rođeni smo u staroj kući, to inače nije bila neka praksa u to vreme da se žene porađaju u kući, već su se bebe rađale u bolnicama, međutim moje selo je bilo izuzetak. Tu još uvek nije zavažilo to pravilo da se bebe rađaju u bolnicama. Mi smo poslednja generacija koja se tamo rađala, jer tako više nema omladine.

Topalko je otkrio da je njegova majka do samog kraja trudnoće radila na njivi i muzla krave.

- Majka je muzla krave u podne, pa je osetila da će da se porodi i vratila se u kuću i rodila mene. Moj otac je skupljao seno na livadi, čak nije ni znao da će da se porodi, nije ga čak ni pozvala. Otišla je i obavila svoje kao pravi junak, to su žene neverovatne.

Pevač je takođe otkrio da ga je majka lečila alternativnom medicinom iz prirode.

- Moji roditelji su živeli kao seljaci, ljudi stočari, kao i svi ljudi. Trenuci dodira sa gradom bili su jako retki, čak nisu odlazili u bolnicu ni kad su bolesni. Majka mi je kasnje pričala kako me je lečila kad me zaboli grlo, kad me zabole pluća itd - ispričao je Topalko.

