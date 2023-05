"ZGAZILA SAM GA ŠTIKLOM IZ SVE SNAGE!" Goca Tržan ispričala kako je na jednom nastupu "REŠILA" navalentnog muškarca

U emisiji Divan šou Goca Tržan ispričala je kako je na jednom nastupu sa njenom bivšom grupom Tap 011 bila prinuđena da upotrebi silu.

- To je blo pre deset godina. Pevala sam na mikrofon sa stalkom i u publici su se našli neki seoski mangupi koji su stajali ispred bine. Jedan od njih je cimnuo stalak i mikrofon me je udario u zube. Spustila sam se i rekla mu: "Nemoj to da radiš, stvarno nema potrebe za tim", ali on ja nastavio da se smeje i ponovo je cimao stalak, jedno dva puta.

- Ja često nosim visoke štikle, imala sam ih i tad. Kako su mu šake bile na bini, ja sam u jednom trenutku mu skočila, sa obe noge, celom težinom iz sve snage na prste i na dlanove. Ubrzo je nestao iz publike tako da sam ga rešila. To je što je radio je bilo ekstremno nekulturno i nevaspitano - rekla je pevačica.

