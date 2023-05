POBESNELA! Snežana Đurišić progovorila o TVRDNJAMA da koleginice hoce da joj OTMU Vanju pa spomenula i poruke u njegovom telefonu!

Jedna od popularnijih pevačica narodne muzike, Snežana Đurišić, godinama je u skladnoj vezi sa uglednim beogradskim ginekologom Vanjom Miloševićem, zbog čega je oštro reagovala na tvrdnje da koleginice žele da joj unište vezu sa dugogodišnjim partnerom.

Ne zanima me da li koleginice hoće da maznu Vanju! I kakav vam je to izraz, ježim se od toga, vi mladi ne znate za kulturu! Žena uvek treba da bude žena, a to maznula, diže mi se kosa na glavi od takvih reči! Ja nikome ne proveravam telefon, to je nekulturno, on je čovek lekar, ima svoje kontakte i poslovne i privatne. Ne možete nikome ulaziti u telefon, ili mu verujete ili ne, ne može neko tek tako da poljulja vaše poverenje, valjda znate kakav je taj neko s kim ste - kaže ljutito Snežana za domaće medije i dodaje:

foto: Kurir TV

- Ne, mene se uglavnom plaše, takav stav imam i bolje je tako. Ipak sam ja u godinama kada to više nije primereno - rekla je pevačica.

Inale, njih dvoje su dokaz da ljubav ne bledi vremenom, što je slučaj kod mnogih parova sa estrade. Pevačica je svojevremeno u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji, istakla da Vanju voli kao i prvog dana.

foto: Damir Dervišagić

- Vanja i ja smo dobro, živi i zdravi, volimo se kao prvog dana - kratko je prokomentarisala.

Kurir.rs/Svet