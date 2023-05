"SKRENULA SAM SA SCENE U PORODIČNI ŽIVOT!" Radi iz Zvezda Granda predviđali su TOP KARIJERU, a evo gde je sada i šta radi

Kada se pojavila na estradi pevačici i nekadašnjoj učesnici „Zvezda Granda“ Radi Sarić predviđali su dugu u i blistavu karijeru, međutim ona je donela odluku da se na neko vreme povuče iz javnosti i posveti porodičnom životu.

Dok je aktivno pevala, negovala je svoj stil bez obzira na to da li će pesma biti veliki hit ili ne. Pre nekoliko godina se udala za Milana Čolovića, sina čuvenog Malog mrava, sa kojim je i osnovala porodicu. Od tog trenutka se ne pojavljuje u javnosti i posvećena je porodici.

Rada je jednom prilikom istakla da još uvek nema pesmu sa kojom će se vratiti na muzičku scenu, ali da je odabir te numere prepustila jednoj svojoj koleginici.

- Nemam ideju sa kakvom pesmom bih se vratila na scenu, ali sam sigurna da to ne bi bila neka tra la la pesmica, volela bih da to bude nešto prikladno meni. Ja sam sebi rekla baš zato što sam malo skrenula sa scene u ovaj porodični život, ja ću pozvati Jelenu Kostov i ona će mi izabrati pesmu. Ja nju obožavam i ona je meni neko ko apsolutno ima uvo za to. Rekla sam joj kada smo se čule: „Kada budeš išla da tražiš pesmu za sebe, traži i za mene“ - otkrila je pevačica jednom prilikom.

