LEPA IVANA NESTALA SA MALIH EKRANA: Obožavaoci na mrežama se zabrinuli, pitaju kada se vraća!

Ivana Milenković važi za jedno od najlepših televizijskih lica u zemlji. Svojom otmenošću, harizmom i znanjem osvojila je gledaoce širom zemlje, a već duži niz godina deo je Radio Televizije Srbije.

Ivana je završila Muzičku školu „Vatroslav Lisinski“ nakon čega je upisala Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je završila osnovne i master studije, a upisala je i doktorske studije na odseku za ekološku i bioklimatsku arhitekturu.

Novinarstvom je počela da se bavi 2011. godine, kao autor priloga iz arhitekture u emisiji „Sve boje života“ na RTS. Vodila je i „Kontekst 21“, „Studio znanja“ i „Kulturni dnevnik“, a potom je prešla na jutarnji program RTS-a, gde je i stekla najveću popularnost. Upravo zato, njen izostanak iz ove emisije poslednjih meseci, nije mogao da prođe neprimećeno.

Mnogi gledaoci još od početka marta pa do danas, pitaju se šta je sa njima omiljenom voditeljkom, a neki su joj pisali i ispod objava na njenom Instagram profilu.

„Zasto Vas nema na televiziji?“, „Šteta što nije više na RTS, nema je dugo“, „Lepa fotografija kao i uvek. Nas ipak u ovom trenutku najviše interesuje vaš trenutni status s obzirom da ste javna ličnost izuzetno draga mnogim gledaocima. Vaše nepojavljivanje na televiziji je itekako primetno. Pozdrav“, „Pa Ivana gde si ti? Svaka čast tvojim koleginicama ali mi je neobičan jutarnji program bez tebe. Navikao sam na tvoj jutarnji osmeh“, nizali su se komentari.

„Hajde Ivana, vraćaj se u Jutarnji. Počeće da skupljaju peticiju da te vrate na posao“, napisao je jedan Ivanin obožavalac, na šta je ona odgovorila smajlijem.

„Još da nam poželiš dobro jutro na RTS-u, biće sve ok“, „Pozdrav za najlepši osmeh, samo da znaš da nam fališ na malom ekranu“, glase komentari ispod poslednjih 10 objava na Instagramu lepe voditeljke.

Inače, Ivana Milenković je samo dva meseca pre nego što je prestala da se pojavljuje u jutarnjem programu RTS, ispričala detalje svog privatnog i poslovnog života.

„Još od malih nogu sam imala neku želju i ljubav za posao ispred kamera. Išla sam na glumu kao dete, na različite kurseve za jezike. Završila sam nižu i višu muzičku školu, sve mi se to dopadalo ali nekako smatrala sam da to nije ozbiljan posao. Htela sam da završim arhitekturu ili medicinu i tako sam završila arhitekturu i moram da priznam da volim to, ali u tom trenutku sam upisala doktorske studije, počela da dajem ispite ali nije bilo mnogo posla i onda se ukazala prilika za jednu emisiju ‘Sve boje života’ i ja sam radila rubliku ‘Ivanine priče o arhitekturi’ sve mi je bilo čudno, imala sam i tremu ali sve se da savladati“.

