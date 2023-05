"UGOJILA SAM SE 20 KILOGRAMA" Đokovićeva snajka progovorila o problemima u trudnoći, a zbog ovoga se NAJVIŠE NAMUČILA!

Saška Veselinov Đoković, snaja Novaka Đokovića i supruga Đorđa Đokovića, odgovarala je na pitanja svojih pratioca.

Ona je izdvojila ona najzanimljivija, pa je odgovore podelila sa svima. Na početku, Saška je progovorila o kilogramima koje je dobila u trudnoći i napornim treninzima da se vrati u formu.

- U trudnoći sam dobila 20 kilograma. Hranila sam se zdravo do 9. meseca, tih poslednjih nedelja sam imala ogroman apetit i jela sam sve pred sobom bez kontrole. Trenirala sam 4-5 puta nedeljno do kraja. Moj najveći problem je bio zadržavanje vode, meni se zglobovi nisu videli od 7. meseca i stopala su me pekla koliko su bila puna tečnosti - napisala je Saška.

Saška je potom otkrila kako je uspela da smrša.

- Do trudnoće sam bila u formi života, izgubila sam oko 15 kilograma, bila sam puna vode i to je odmah otišlo. Ostalo mi je još par kilograma da se vratim na staro - napisala je ona.

Nekadašnja voditeljka je, podsetimo, sina Aleksandra donela je na svet sina u martu ove godine, te je porodica Đoković postala bogatija za jednog člana.

Saška je, inače veoma aktivna na društvenim mrežama gde broji oko 88.000 pratilaca, te javnost često obaveštava o svakodnevnim aktivnostima, kao i detaljima iz privatnog života, ali fotografije malog Aleksandra do sada nije objavljivala.

