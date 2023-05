OVAJ PEVAČ JE JAŠARU SREDIO PRVU TEZGU! Ahmedovski o početku karijere: Poslao me u jedan restoran, ODMAH SU MI PONUDILI POSAO!

Jašar Ahmedovski je srpski i makedonski pevač narodne muzike, rođen 1956. godine. Tokom svoje karijere, objavio je mnogo albuma na raznim etiketama, uključujući Jugodisk, Diskos i Grand Production. Takođe, snimio je tri albuma sa Južnim Vetrom.

Ahmedovski je postao poznat po izvođenju tradicionalnih narodnih pesama, ali i stvaranju novih hitova u tom žanru. Njegove pesme su često bile emotivne i prepoznatljive po originalnim aranžmanima.

foto: Ivana Stevanović

Pored toga, Ahmedovski je i glumio u nekoliko filmova, a pojavio se i u nekim televizijskim serijama. Takođe, učestvovao je u nekoliko sezona popularnog TV takmičenja "Tvoje lice zvuči poznato".

Ahmedovski je u braku sa svojom suprugom Snežanom Ahmedovski, takođe pevačicom. Njegov mlađi brat, Ipče Ahmedovski, takođe je bio uspešan pevač. Sa dugogodišnjom karijerom i brojnim hitovima, Jašar Ahmedovski je ostao popularan i cenjen među publikom u Srbiji i regionu.

00:55 OVAJ PEVAČ JE JAŠARU SREDIO PRVU TEZGU! Jašar o početku karijere: Poslao me u jedan restoran, ODMAH SU MI PONUDILI POSAO!

Ovog puta je u emisji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrio kako je izgledala prva "tezga" koju je imao.

- Halid Bešlić mi je našao prvu tezgu, u Sarajevu. On je radio u nekoj kafani kao pevač, počinjali smo u slično vreme iako je on stariji od mene. Bio je jako popularan pevač u Sarajevu uz nekoliko njih. Naleteo sam na njega, a upravnik kada me čuo kako pevam rekao mi da mogu tu da radim. Halid je dobacio da nisam pevačica pa da budem tu, te me poslao u jedan riblji restoran. Stvarno sam tamo otišao, i posle 2-3 pesme su mi ponudili da ostanem tu.

Kurir.rs