"U MOJE VREME JE SVE BILO DRUGAČIJE!" Leontina iskreno o VASPITNIM MERAMA i roditeljstvu, pa spomenula Luk Bleka!

Leontina Vukomanović otvorila je dušu o vaspitnim merama koje roditelji treba da preduzmu, učesnicima u ''Pinkovim zvezdicama'' i predstavniku Srbije na održanom svetskom takmičenju.

Koliko si zadovoljna ''Pinkovim zvezdicama'', kolegama i učesnicima?

- Kolege su sjajne. Angelina se uklopila, a Tijana je neko ko je uvek bio tu da uskoči za sve nas, kad nam je nešto bilo potrebno. Prvi je krug, nadam se da će da će pokazati svoj maksimum u narednom periodu, kad se budu malo oslobodili. Nekada pevanje nije bilo unapređeno kao danas.Svi pamtimo koliko se muzika promovisala 2009., upravo na Televiziji Pink, onda emisija ''City kids'', koja se emitovala na njoj. '''Pinkove zvezdice su pokazatelj koliko se o njima brinemo i koliko cenimo njihove talente, zato ja verujem da će se ova tradicija nastaviti - odgovorila je Leontina.

Da li si ti tokom detinjstva i odrastanja mogla da kažeš nešto učitelju, ili su vaše generacije poput današnjih, govorili neke stvari nastavnicima koje se ne smatraju primerenim?

- U moje vreme je sve bilo drugačije. Nešto se učilo kod kuće, a nešto u školoi. Nivo buke koji se danas čuje iz škola, nije postojao onda. Kad smo bili previše glasni, slali su nas na hor. Na roditeljima je da odaberu model vaspitanja, to je osnova svega - istakla je Leontina.

Da li si gledala ''Evroviziju'', kako ti se dopada koncept tog takmičenja?

- To je šou koji se gleda u mojoj porodici. Ne očekujem preveliki kvalitet, već nešto što će zaseniti publiku. Juče sam se smešila, jer sam videla neke nastupe koji su me nasmejali. Sve osim prvog mesta je daleko, što se našeg nastupa tiče, nije važno ni koje je mesto. Veliki je uspeh stići do finala - rekla je Leontina.

