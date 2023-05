VELIKI INTERVJU HUSE NAKON DUGOGODIŠNJE MEDIJSKE PAUZE! Sve o grupi, razvodu sa Bebom i braku sa 25 godina mlađom ženom!

Nekadašnji frontmen poznate dens grupe "Beat Street" Husein Alijević Husa posle duže medijske pauze otvoreno je govorio za domaće medije o svom životu poslednjih godina, ali i glavnoj ulozi u filmu "Nedelja", u kome će verno dočarati lik pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Husein Alijević Husa već godinama nije deo javnog sveta, još od raspada grupe i solo karijere. Iako nije davao intervjue i gostovao po raznim emisijama, efektivno je radio svoj posao komponujući pesme za druge pevače.

O njegovom životu se malo zna, s obzirom na to da je vrtoglavu popularnost doživeo sa svojih dvadesetak godina kada je za njegovo ima znala cela zemlja.

U jednom periodu svog života doživeo je velike poslovne i privatne turbulencije, razveo se od dugogodišnje partnerke Dušanke Dekić Bebe sa kojom je činio grupu "Beat street" i dobio ćerku.

Nakon razvoda od Bebe, Husa je sreću pronašao kraj 25 godina mlađe pevačice Andree Došen.

Poslednjih nedelja vest da će Husa glumiti Džeja Ramadanovskog u filmu "Nedelja" odjeknula je u medijima, te je pevač posle dužeg vremenskog perioda dao intervju i ispričao sve o svom životu i projektu koji sa nestrpljenjem čeka cela Srbija.

Povukao si se iz javnosti i već godinama te nema u medijima, šta danas radi Husa i čime se bavi?

- Moja primarna delatnost je komponovanje pa sam tako angažovan svih ovih godina u svom studiju odakle su izašle neke divne pesme koje su otpevali razni naši i inostrani popularni pevači. Pored toga u poslednjih par godina uradio sam veliki broj radio i tv reklama u kojima pevam, slušate me svaki dan, a ni ne znate da sam to ja. Navikao sam par godina da sam iza scene, ali ćemo to sad malo promeniti.

Čemu odluka da se skloniš od medijske pompe i svetla reflektora nakon raspada grupe i solo karijere, kakve životne okolnosti su uticale na to?

- Ja sam na prvom mestu umetnik i moje breme je što me Bog stvorio sa više talenata. Teško je boriti se sa time jer nema se vremena za sve. Ples sam totalno zaspostavio. U dvadesetim godinama svog života izvodio sam svoju muziku u grupi Beat Street pa sam u tridesetim puno pevao po klubovima i kafanama sa bendovima. Malo sam se zasitio toga jer sam uporedo i komponovao i bio instruktor plesa. Trudim se da radim ono što osećam i prijalo mi je što sam eto u 40tim isključivo bio posvećen stvaranju muzike.

Koliko te je život šibao, a šta ti je dobrog doneo, postoji li nešto što bi zauvek želeo da zaboraviš?

- Ceo život mislim da sam rođen pod srećnom zvezdom. Odrastao sam u siromašnoj poridici ali punoj ljubavi. Već sa 18 godina sam lepo zarađivao od svojih talenata i bilo mi je u početku čudno da me plaćaju za nešto što volim da radim. Naravno nije sve bilo bajno i sjajno jer je život rolerkoster i voleo bih da zaboravim zapravo da se nije ni desilo bombardovanje naše zemlje '99. godine koje je veoma negativno uticalo na moja shvatanja o životu. Iza toga je usledio i loš period za mene. Ali sam naučio da se iz veoma teških stvari koje se dese u životu nauče mnogo važne lekcije.

Kakvo je bilo tvoje odrastanje, rođen na Čuburi, danas živiš u Zemunu...

- Čubura je nešto što nosim u srcu. U tom delu Beograda gde sam rođen živeli su mnogi izuzetni umetnici. Pratio bih kao dete nekoliko ulica našeg Gagu Nikolića da bih skupio hrabrost da ga pitam: Čiko koliko ima sati? Par ulica od mene živela je Marina Tucaković pa sam tako sa 17 godina završio kod nje i Fute koji su mi mnogo pomogli da budem ovo što sam danas. Zemun je moja druga ljubav više od pola života sam proveo u njemu. Tu je uvek bilo mirnije i sporije nego u gradu.

Beat street je bila grupa koja sa hitovima koje si lično ti pisao nije silazila sa top listi u zemlji i regionu. Od devet članova postave sa koliko si danas u kontaktu?

- Jako sam ponosan na sve što sam uradio tako mlad u grupi Beat Street. Ono što nas je razlikovalo od ostalih je što sam ja bio autor i izvođač tih pesama. Mnogo pesama se i danas pušta i traži i postoji čitava armija ljudi koja voli i sluša tu muziku i posle trideset godina. Kiza je moj prijatelj za ceo život mnogo ga volim i kumovi smo, pored njega sam u kontaktu sa Ljubom koji živi u Nemačkoj i momenti, u kojima se danas okupimo i oživljamo uspomene, su divni.

Kako danas gledaš na taj period, da li ti je žao zbog nekih stvari koje su se posle dešavale? Pričalo se da si se posvađao sa Ljubom, nakon 11 godina braka si se razveo od Bebe, o razlozima nikada nisi pričao iako se spekulisalo da je prevara bila uzrok?

- Sve se u životu dešava sa nekim razlogom. Čvrsto verujem u to. Kad se dešavaju neke loše stvari bude ti žao opet kad je lepo uživaš ali sve ima svoj smisao. Ja sam izuzetno emotivan i na talasu emocije funkcionišem. To nije možda pametno u životu ali sam svestan sebe. Ponosan sam na mnoge stvari koje sam uradio i na one koje nisam uradio. Sa Ljubom se nikada nisam posvađao naš odnos je jako interesantan jer se od malena poznajemo u kost i žao mi je što je tako daleko da ne možemo da se družimo često kao kad smo bili klinci.

U kakvim si danas odnosima sa Bebom, obzirom da imate zajedničko dete?

- Dorotea je moje sunce. Imam dva mlađa brata i uvek sam želeo da imam ćerku. Kada se rodila za mene je to bio veći uspeh od svih sa Beat Streetom. Raste u pravu lepoticu i prepametna je. Ima izuzetan osećaj za umetnost. Trudim se da sa njenom mamom budem ok.

Oženio si se po drugi put ženom 20 godina mlađom, pre godinu dana sa njom dobio ćerku. Da li misliš da je ovaj brak do kraja života?

- Kada pričamo o Andrei prva stvar koja upada u oči je ta razlika u godinama koju zapravo svi kad nas upoznaju viśe i ne primećuju. Toliko smo par u pravom smislu te reči dopunjujemo se. Ja se šalim da smo posvađali generacije jer je moja mama generacija njene babe ali kada je ljubav prava i iskrena to svi vide i podržavaju. Hana nam je donela puno sreće i novu dimenziju u naśem odnosu. Mogu da kažem da sam srećan jer sve u životu ide iz kuće i voleo bih da to tako i ostane bez obzira ne sve što život može da donese.

Tokom svoje karijere sarađivao si sa mnogim javnim ličnostima, dosta ljudi ne zna da se upravo ti potpisuješ kao autor na dosta hitova Saše Matića, Cece Ražnatović, pokojnog Šabana Šaulića, Dragane Mirković...

- Komponujem od kad znam za sebe. Uporedo sa pesmama za Beat Street komponovao sam početkom 90tih za Draganu Mirković i druge pevače. Nisam ni znao da sam kompozitor jer nisam završio muzićku školu, mislio sam kompozitori su ovi ljudi śti znaju da diriguju i sviraju, al su mi objasnili da to što pevam sa tekstom je zapravo kompozicija. Od tada je prošlo dosta vremena naučio sam da sviram i danas sam svojim radom stekao status "Skupštinara Sokoja" i imam više od 1000 objavljenih dela.

Na koju saradnju si ponosan?

- Saradnja sa Šabanom Śaulićem koji je sa Zoricom Brunclik otpevao moju pesmu "Ti možeś sve" mi je najemotivniji momenat jer sam odrastao na njegovim pesmama, a on je neko što se rađa jednom u hiljadu godina. Voleo bih da komponujem dok postojim i nadam se da moje najlepše pesme tek slede. Ja ne volim da zovem pevače i nudim pesme. Uvek se namesti da neko čuje pa preporuči nekom pevaču ili me sami pozovu. Sa Cecom je bilo sjajno jer je numera "Nevinost" zaista lepo prošla kod ljudi i ona ju je fenomenalno otpevala. Dragana je neko uz koga sam odrastao i njoj uvek mogu da pošaljem svoju pesmu tako da ih je ona puno i snimila.

U današnje vreme dosta javnih ličnosti ulazi u rijaliti šou programe zbog novca koji se nudi za učešće. Da li si ti dobijao ponude za učešće u nekom takvom formatu i ako jesi zašto nisi prihvatio?

- Mislim da takav program ne sme biti na nacionalnim frekvencijama u primetimu.U skladu sa tim nikada nisam prihvatao pozive u takve formate bez obzira na finansijski aspekt čak i u momentima kada mi je bilo jako teško. Svestan sam da veliki broj ljudi gleda te formate, moja mama je jedna od njih ali posmatram to dublje i svestan sam da nam to oblikuje decu kojoj danas u školi i društvu nisu strane najgroznije psovke. Da ne pričam o moralnoj slici koja se šalje tim mladim ljudima koji treba da budu budućnost naśe zemlje i da u normalnim brakovima stvaraju potomstvo koje je nam je neophodno ako ne mislimo da se samouništimo slabim natalitetom.

U medijima je skoro osvanula vest da si ti glavni glumac u filmu koji se snima o Džeju, tj ti si Džej, objavljeni su i kadrovi sa snimanja. Možeš li reći nešto više o tome, kako je došlo do toga i smatraš li da ćeš verno dočarati lik i delo pokojnog Džeja?

- U ovom momentu mogu da vam kažem da sam u taj projekat ušao i radim ga sa velikim emocijama. On je naša velika legenda i osećam veliku odgovornost. Uloga mi je došla nenadano i baš zato mislim da ima nešto od Boga. Ponosan sam jer je i on otpevao moju pesmu pre skoro 20 godina koja se zove "Laž i prevara". Ono sto je interesantno je da je moja karijera započela sa njim jer je prvi nastup Beat Streeta bio upravo na Sajmu na njegovom solističkom koncertu 1992. U tom momentu je bio najveća zvezda u zemlji, a mi smo imali vatreno krštenje pred 30.000 ljudi. Dao nam je veliki vetar u leđa, imao sam sedamnaest godina. Sretali smo se nakon toga ceo život i samo je imao reči hvale i podrške i za mene i sve ljude oko sebe.Voleo bih da njegovoj Mariji pomognem u karijeri jer je krenula njegovim stopama. Znam da ćemo u skorijoj budućnosti pričati opširnije na temu ovog izuzetnog čoveka kao i flma "Nedelja".

Planovi za budućnost - Moji planovi i želje vezani su za moju porodicu i njen prosperitet. Tu se prepliću poslovne i privatne želje jer se oboje bavimo javnim poslom. Ja sam po prirodi skroman čovek, tako sam vaspitan pa ne vidim sebe kao nekog o kome bi se jednog dana snimao film ali svakako da bi tu bilo dosta zanimljivog materijala.

Neostvarene želje - Neostvarene želje vezane su za moj dom. Rođeni sam Beograđanin ali još uvek se nisam skućio kako bih želeo. Verujem da ću i tu želju ispuniti, a voleo bih bez obzira na zrele godine u kojima sam da Hana i Dora dobiju joś neku seku ili brata.

