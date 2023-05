"NAJGORI SAM, ZNAM" Sramna prepiska Milana Jankovića Čorbe, Teodora otkrila deo dopisivanja nakon brutalnog maltretiranja!

Teodora Bilanović nedavno je prijavila bivšeg dečka Milana Jankovića Čorba za psihičko i fizičko nasilje.

foto: Printscreen/Zadruga

Teodora je sada obelodanila i njihove prepiske, u kojima se vidi kako govori Čorbi o nasilju koji je proživela sa njim.

- Džentlmen i kavaljer, koji tuče žene i vređa ih najgnusnije moguće - napisala je Teodora, na šta je bivši zadrugar odgovorio:

foto: ATAIMAGES

- Tučem žene, da. Ajde prestani molim te, tučem žene. Pa i ti grebeš i čupaš meso noktima - odgovorio je Janković.

- Kako si me samo vređao. Obavesti sve da nismo zajedno, nasilniče. Maltretirao si me psihički i fizički. Još imaš obraza da mi se javljaš i pišeš "Volim te". Još i da mi pišeš da si me poštovao i bio džentlmen. Bolestan si, nemaš obraza. Psihopato. Teško ti je i ne boli te k**ac zato što nemaš više svoju vreću za boks. Brzo ćeš naći drugu, opušteno - nastaila je BIlanovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Milan je nakon njenih poruka rešio da završi prepisku, pa joj je kratko napisao.

- Važi, Teodora. Sve si u pravu, slažem se. Najgori sam, znam - odgovorio je.

Podsećanja radi, pevačica je javno govorila o posledicama zlostavljanja i priznala da je uz pomoć psihijatra uspela da olakša sebi.

Kurir.rs/Pink.rs/Blic

