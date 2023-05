"DAJU NOVAC, MULJAJU S TIM PARAMA!" Šerifa Konjevića zovu KRALJEM BAKŠIŠA, evo šta on kaže o HILJADAMA EVRA koje uzme na VESELJIMA

Pesme Šerifa Konjevića sinonim su za dobar provod, a pevač je sada otkrio koje su to numere uz koje se on zabavlja i koje kolege voli da sluša.

- Moje pesme su dugo godina pristne na sceni i, hvala Bogu, dobro me glas služi i to je dar. Kada je u pitanju moja zabava, zabavljam se isto kao i drugi. Ne bih nekoga izdvajao, dragi su mi mnogi, volimo se i poštujemo, maniri su jako bitni, ali pesma čini sve i donese nešto što čovek ne može drugačije - kaže Konjević.

Šerif je javno podržavao nekadašnjeg finalistu „Zvezda Granda", Velida Handžića za koga ima samo reči hvale.

- Ja sam od Darka Lazića, pa sve ostale kolege pratio koji su pevali moje i Šabanove pesme koje su zahtevne. To su ljudi koji pokažu neku svoju interpretaciju, Handžić je dobar momak i strašan je vokal i nadam se da će uspeti - iskren je pevač.

Pored dobrog provoda, Šerifa često ističu kao pevača koji uzima dobar bakšiš na veseljima, a mnogi ga nazivaju i kraljem bakšiša.

- Ja ne volim o tome da pričam. Kada dođem u restoran da ručam, prvo zovem konobara da ga počastim. Svi mi volimo novac na neki način, živimo od toga, ali svi u javnosti to potenciraju zbog snimaka sa svadbi, ali mi nemamo sa tim veze. Oni daju taj novac, oni nešto muljaju sa tim parama, ja ne znam niti me interesuje. Ja imam svoj honorar, dam sve od sebe i to je to - objasnio je pevač na čiji jedan veliki hit publika neverovatno reaguje.

- U zadnje vreme „Sin" je preplavila sva veselja i svadbe i klubove, kada počne ta pesma nastaje haos, kao i moja nova pesma koju je radio Saško Nikolić, ali i stare pesme poput „Starac i more"- tvrdi Konjević koga nemamo često prilike da vidimo u medijima.

- Ja se ne pojavljujem često u medijima, ali fino je imati svoje ime i prezime izgraditi se kao čovek i meni je dobro - kaže Šerif.

