ZLATO, DUKATI, ROLEKSI... Da se zna kad Đani ženi sina! Svekrva Slađa se otvorila za SNAJKU, jedva se odvojila od vrednog NAKITA

Mlađi sin pevača Radiše Trajkovića Đanija Marko Trajković, koji je s izabranico Minjom već u građanskom braku, sklopio je s njom i crkveni u Hramu Svetog Save na Vračaru, nakon čega je usledilo slavlje u jednom poznatom prestoničkom hotelu. Veliko svadbeno veselje za svog mlađeg naslednika napravio je tata Đani, a nakon zvaničnog dela ceremonije ponosni roditelji uručili su mladencima vredne poklone.

Folkerova supruga Slađana iskoristila je ovo slavlje da obema snajkama, i Minji i Nini, pokloni dukate koji su njoj ostavili roditelji u amanet, pa je ovaj momenat čekala da ih obe obraduje, zbog čega se u sali i rasplakala.

foto: Nemanja Nikolić

Za mladoženju i mladu ponosni tata Đani spremio je po roleks od 15.000 evra i na venčanju je bio jedan od najveselijih.

- Slađa je poklon odavno spremila, ali je čekala crkveno venčanje i drugog sina, pa ništa nikome nije pričala. Đani je rekao da će sinu i snajki da pokloni komad nakita, pa su mnogi pretpostavljali da će to da budu satovi jer je to u njegovom fazonu. Nije štedeo pare, to mu je za naslednika bila sitnica. Svi znaju da Đani ne štedi kad su u pitanju porodična veselja, a svakako ne na venčanja sinova - priča nam izvor blizak porodici.

foto: Nemanja Nikolić

Ni Đanijeva Slađa nije htela mnogo da detaljiše, ali je potvrdila da njen poklon ima veliku emotivnu vrednost.

- Neću da kažem šta sam snajkama poklonila, ali ti komadi nakita meni mnogo znače. To su pokloni mojih roditelja, bilo mi je teško da ih dam, ali kad ih već ne nosim u ovim godinama, mogu moje snajke. U pitanju je zlato, ali neću da kažem kog je oblika - kratko je poručila pevačeva supruga za naš list, koja je prethodno sve oduševila stajlingom jer se ispred restorana pojavila u zelenoj toaleti, u kojoj je izgledala mlađe nego ikad.

Popularni pevač kaže da se najkraće spremao za ovaj dan, ali da se ništa manje ne raduje nego kad je ženio prvog sina.

1 / 12 Foto: Nemanja Nikolić

- Kod nas je stalno neko veselje u kući! Ja sam preksinoć stigao s puta, nisam se nešto ni spremao, to su više ove moje žene radile. Ustao sam u 11, one su se već šminkale i sređivale, svako ima svoju obavezu. Ima, naravno, jakih emocija, ali ja sam kao vampir, meni se pale emocije posle osam uveče. Planirao sam da dam dosta bakšiša, napunio sam i levi i desni džep, kod nas se zna, hvala bogu! Kako svaki put saznate, o poklonima se ja nikad ne hvalim, nisu sad bitne te sume. Deci sam obezbedio krov nad glavom, to mi je najvažnije - poručio je folker.

kurir.rs/republika.rs

00:23 Đanija kite evrima na svadbi sina Marka