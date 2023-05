"SVAKO NEKA NOSI SVOJ TERET, JA NJEGOV NEĆU" Ovako je Sinan pričao o sinu Rašidu! Sakić sina samo jednom posetio u ZATVORU!

Sinan Sakić za života je o sinu Rašidu Sakiću dao samo jednu veliku ispovest.

Sinan je u pomenutom intervjuu iz 2017. godine priznao, kao što je uvek sve iskreno pričao, da je Rašida u zatvoru posetio samo jednom. Teško mu je palo to što mu je sin osuđen na 12 godina zbog ubistva Dragoljuba Despotovića u Loznici, u maju 2002. godine.

Sinanova udovica Sabina protiv Rašida je podnela krivičnu prijavu, nakon što je ranije prijavila navodne pretnje koje joj je Rašid upućivao.

Sinu je u zatvoru kazao da će mu poslati šta god mu treba, ali da više dolaziti neće.

I nije.

- Njemu su 4 metka pucana u leđa, i on se branio i pucao je i on. I to niko živi nije pomenuo u životu! Niko živi, nikada...a četiri metka pucana u leđa. I danas dan, narkoman koji se leči od heroina šeta ulicom, a to dete ja sam voleo kao njega. Kupim mom trenerku, kupim njemu trenerku, kupim ovom patike, kupim njemu patike. To su deca koja su spavala zajedno, oni nisu mogli jedno bez drugoga nijednog jedinog sekunda - počeo je priču Sinan koji je objasnio kako je došlo do pucnjave.

Sinan nije otišao sinu u bolnicu. U zatvor jeste, jednom.

- Nisam išao u bolnicu, a nisam jer mi je bilo žao. Bilo mi je žao jer su spavali zajedno, nisu mogli jedan bez drugog... Kako je to moglo da se desi?! I onda sam rekao "ne, ja ni u snu ne idem". Ja sam njemu samo jednom u životu otišao u zatvor, samo jednom! Rekao sam mu: "Ti znaš koliko sam ja i tebe i njega voleo. Svako neka nosi svoj teret, a ja tu neću da postojim. Ako ti nešto bude trebalo ja ću ti dati, poslaću ti, ali ja više neću dolaziti" - ispričao je za "Goli život" Sakić.

