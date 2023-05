PRETIO SINANOVOJ UDOVICI Rašid uhodio Sabinu Sakić, tražio novac pa zapalio sestrinu kuću, ni iz zatvora ih nije ostavljao na miru

Sin pokojnog pevača Sinana Sakića, Rašid Sakić (45), poznatiji kao Ćelo, iznenada je preminuo u zatvoru Sremska Mitrovica, gde je bio na izdržavanju kazne od tri godine zbog razbojništva.

Supruga pokojnog pevača Sinana Sakića, Sabina prolazila je kroz veoma težak period od trenutka kada je Sinan preminuo, a na sve to je imala i problema sa svojim pastorkom Rašidom Sakićem.

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić, T.Ilić

Kako su mediji ranije pisali, odmah posle smrti legendarnog pevača počeli su problemi u porodici, a glavni krivac navodno je bio njegov sin iz prvog braka Rašid, koji je nekoliko meseci pre toga izašao iz zatvora nakon odsluženja višegodišnje kazne zbog ubistva.

Od izvora bliskog Sakićima mediji su saznali da je Rašid tražio novac od Sabine, te joj stalno dolazio na kućna vrata i preti joj.

Iako ona nije želela da ga prijavi, pročulo se šta se dešava, pa je Sabinu policija pozvala na razgovor, a ona im je ispričala sve, nakon čega joj je rečeno da će ga držati na oku.

- Sinan je na Sabinu prepisao svu pokretnu i nepokretnu imovinu, pa čak i stanove svoje dece - rekao je izvor tada i doda.:

- Dok je bio živ, svima je obezbedio krov nad glavom, a kako bi sprečio naslednike da prodaju nekretnine i tako ostanu na ulici, što se često dešava sa sinovima i ćerkama imućnih roditelja, sve je preneo na ženino ime.

"Zapaljena je kuća koja se vodi na moje ime, ali i druga gde živi Đulkica. On je to zapalio, Rašid Sakić, Sinanov sin, koji je samo 6 dana pretio da će nas zapaliti, da ću čupati kosu s glave. Za njih je zbog drugih krivičnih dela raspisana poternica. Pravio je velike probleme nama kao porodici. Poslednji put je uhapšen sa 27 kilograma narkotika. On je u pokretu od Loznice, čamcem prelazi i zapali kuću", rekla je Sabina.