ZA DVA MESECA SKINULA 11 KG! Kad je otišla na porođaj imala 63 KG, sad vratila DEVOJAČKU KILAŽU! Evo šta pije SVAKI DAN

Ana Korać skinula je 11 kilograma za samo dva meseca napornog vežbanja! Starleta je uspela da vrati staru kilažu iako se porodila 27. februara, kada je na svet donela sina Lava.

- Čim sam se oporavila, počela sam da treniram. Vežbe su izuzetno važne za mršavljenje i oblikovanje tela. Kada sam krenula na porođaj, imala sam 63 kilograma, a sada imam 52 kile. Zahvaljujući dobroj volji i disciplini, otarasila sam se viška. Osećam se mnogo lepše psihički i fizički kada dan započnem treningom, nebitno da li u teretani ili obližnjem parku. Vežbe su mi ušle u krv. Presrećna sam i ponosna na sebe što sam tako brzo vratila devojačku liniju. Moram da priznam da sam pravi vojnik kada je fizički izgled u pitanju. Trudim se da se, čim beba spava, odmaram i ja. To je tajna dobrog izgleda - kaže na početku razgovora Koraćeva.

foto: Printscreen/Pink

Ona dodaje da je uspela da smrša iako nije redukovala ishranu.

- Jedem sve! Samo mi je bitno da kupujem domaće - od mesa, jaja, preko voća i povrća. Pronašla sam radnje u kojima pazarim organske namirnice. Obavezno dnevno pojedem barem po jednu voćku između obroka. Jedem ja i nezdravu hranu, ali umereno. Obožavam piće, palačinke, grickalice, čokoladu i većinu slatkiša, ali ih ne jedem svaki dan. U suprotnom bih sigurno imala 100 kila - iskrena je starleta.

- Obožavam piće, palačinke, grickalice, čokoladu i većinu slatkiša, ali ne jedem ih svaki dan.

foto: Dejan Milićević

Ana kaže da redovno pije čajeve za detoksikaciju organizma.

- Obožavam biljne čajeve. Mama mi je usadila da ih pijem. Čak i kada me nešto boli, ona mi preporuči tačno koju biljku da uzmem kako bi mi bilo bolje. Čajevi su odlični i za detoks organizma, pa tako redovno pijem zeleni sa limunom, nanu ili kamilicu. I kada imam nesanicu, nikada ne posežem za tabletama, već mi majka kaže koji čaj i za to da pijem. Konstantno me snabdeva domaćim biljnim čajevima koje koristim, a koji su zaista fenomenalni.

OVO JEDE ANA KORAĆ Doručak: Omlet, mladi sir i paradajz Ručak: Potaž, meso i salata Večera: Musli Trik savet: Između obroka uvek jedite sezonske voćke i pijte vodu u neograničenim količinama.

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:43 Ana Korać bila vredna, ni jaja nisu mogla bez šljokica