ŽELJKO ŠAŠIĆ IPAK OTKAZAO NASTUP SA JADRANKOM BARJAKTAROVIĆ Zakazao koncert u Podgorici, pa se predomislio: Ona je sada obeležena!

Crnogorska pevačica Jadranka Barjaktarović dobila je zabranu ulaska u Srbiju zbog svog ispada, kad je na političkom skupu u Crnoj Gori prepevala pesmu Mitra Mirića i ubacila reči "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". Ona je odmah bila zabranjena u svim srpskim medijima i na televizijama, a Savet estradno-muzičkih umetnika joj je uskratio i mogućnost učestvovanja na manifesticijama koje organizuju.

foto: Printscreen

Ona je pokušala da dođe u Beograd nakon skandala, ali je vraćena nazad, a ista stvar se desila i sa Republikom Srpskom. Iako je više puta pokušala da se opravda za skandal, istu stvar je ponovila na dočeku 2023. godine.

Pevač Željko Sašić je zamalo izazvao sličan skandal. Na njegovom nalogu na Instagramu pre dva dana se pojavila najava za nastup sa Jadrankom u Podgorici, koji je organizovan povodom Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja. Nastup je trebalo da se održi u jednom hotelu u Podgorici, ali ga je Željko otkazao. Željko se oglasio i otkrio zbog čega se predomislio i otkazao nastup.

foto: Printskrin/Instagram

- Otkazano je. Došlo je do nekog nesporazuma, tako da nema šta tu da se priča. Bila mi je u jednom momentu ta dilema, očekivao sam da me zovu novinari (smeh). Ja sam tu objavu za nastup video tek uveče, jer ne proveravam često svoj profil na Instagramu. Bio sam u fazonu: "Jao, vidi ovo, ko zna šta će da pomisli neko", ali rekoh možda bude i interesantno (smeh) - istakao je Šašić.

foto: Printscreen

Željko je progovorio i o zabrani ulaska koju je Jadranka dobila.

- Jadranka je proglašena personom non grata, ali ja mislim da ona ne zna da se brani, mislim da je to sve preterano ispalo. Neću da zvučim kao da je branim sad, nego smatram da je ta cela situacija loše odrađena. Ne verujem da ona baš ima tako striktna politička ubeđenja nego jednostavno nisu ni ona ni njen tim reagovali blagovremeno, pa je to otišlo van kontrole i ona je sada obeležena. Jedino joj to zameram što nije reagovala kako treba. U to vreme je Crna Gora mnogo bila podeljena, pipava, milion nekih frakcija. Sada je to, hvala Bogu, normalnija priča, mada uvek imate ove ili one koji će nešto da zamere - rekao je Željko.

foto: Printscreen/Instagram

Kako je istakao, nije se čuo sa koleginicom nakon otkazanog nastupa.

- Nisam u kontaktu sa njom, znamo se mi svi ovako, ali ne, nisam je viđao. ja sam dole često, nastupam - zaključio je.

Željko nije prvi pevač koji je otkazao nastup sa Jadrankom. Isto je uradio i Amar Gile Jašarspahić 2021. godine, a njegov menadžer je tada izjavio da ne žele da staju ni na čiju stranu.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:50 ŽELJKO ŠAŠIĆ PRIZNAO: SVE SE VIŠE ZALJUBLJUJEM! Otkrio šta radi u slobodno vreme, a pomenuo i nacionalnu penziju?