ZORANA OTKRILA LANINO POSLEDNJE DELO: Napisala je operu, molim njene najbliže da je objave, UMETNIK ŽIVI KROZ SVOJE DELO

Zorana Pavić, dugogodišnja prijateljica preminule umetnice Lana Toković, koja je danas kremirana na Novom groblju, teško je podnela saznanje da njene drugarice više nema.

Ona je sa vidljivim bolom i knedlom u grlu skupila snage da otkrije da je Lana napisala operu.

- Napisala je jednu vanvremensku operu i ja apelujem na njene najbliže da sve urade da to zaživi. Ona je bila umetnik, muzičar, ne pevačica, harizmatična, duhovita. Imam potrebu još nešto da kažem, nismo se nas dve uvek slagale oko svega, imale smo momente da jedna drugoj kažemo sve u oči, imale smo svoj stav i jedna s drugom to delile - rekla je Zorana i nastavila:

- Svaka je imala pravo na svoje mišljenje, i to se poštovalo. Ona je uradila himnu za 100 godina vazduhoplovstva "Leti sa mnom", koju sam ja imala privilegiju da pevam, radile smo i pesmu "Dosta je bilo". Stalno sam joj govorila: "Pusti Beoviziju, pusti to, operu ne može da stvori svako. " U toj operi postoji pleme gordih, pleme kukavica i pleme lojalnih. E zbog tih lojalnih toliko bih volela da njeni najbliži to objave, dobro je za sve nas, a i umetnik živi kroz svoja dela - završila je Pavićeva.

