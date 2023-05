DONELA SAM ISPRAVNU ODLUKU: Jelena Kostov o porodici i suprugu, otkrila dogovor koji su sklopili još na početku zabavljanja!

Nakon što je saznala da je drugi put trudna, pevačica Jelena Kostov napravila je pauzu od čak tri godine i potpuno se posvetila porodici i deci. Ona za to vreme nije gostovala u televizijskim emisijama, ali je i potpuno prekinula nastupe.

foto: Printscreen/Instagram

Jelena je otkrila da oseća uzbuđenje pred snimanje emisije „Zvezde Granda Specijal“ i da posle dužeg vremena ima malu tremu.

Kako kaže, vratila se ona stara trema kao kada se prvi put pojavila pred žirijem u „Zvezdama Granda“.

- Iskreno da kažem jesam malo uzbuđena, razmišljam koliko dugo nisam bila na televiziji. Neverovatno koliko vreme brzo leti i mnogo sam tužna zbog toga, čini mi se da nam nekada prođu dani tako, a da nismo tog dana ništa uradili. Današnja emisija mi je vratila neke divne, stare uspomene, pogotovo što mi je Vesna bila u žiriju i to mi je ostalo, imala sam neku određenu dozu treme danas – počela je Jelena.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica priznaje da sada živi potuno dugačije i da se njen život promenio od momenta kada je postala majka. Pred našim kamerama je otkrila da li joj medijska gostovanja i nastupi nedostaju poslednje tri godine.

- Lagala bih kad bih rekla da mi je nedostajalo, nije. Ono što imam kod kuće ne može da se meri ni sa čim, ne mogu da kažem da želim da snimam emsije ili da idem da pevam kada to nije prioritet. Rešila sam da u životu radim samo onako kako meni prija, vreme je bilo. Lepo mi je samo da budem kod kuće sa porodicom – dodaje ona.

foto: Printscreen/Instagram

Jelena je jedna od retkih javnih ličnosti koja je uspela da sačuva privatan život od očiju javnosti, a povremeno iz svog porodičnog doma podeli samo jedan mali deo idile koju živi.

- Smatram da je to moj najveći uspeh kada je u pitanju moje bavljenje muzikom. Kada date na dlanu sve medijma, vi njima dozvoljavate da pišu šta žele, onda i vaš suprug postaje deo tog šou-programa i nema tu nemoj da snimaš njega i nemoj da pišeš o njemu, prosto si ti to dozvolio. Na početku me mediji nisu shvatali, neki su se čak i ljutilim, mislili su da ja nešto izmišljam i da glumim neko ludilo jer ne želim da svog supruga eksponiram u javnosti. Godine su prošle, i sada kada pričam sa tim ljudima kažu mi da sam jedina koja je donela ispravnu odluku, odnosno ta odluka je bila njegova. Na samom početku našeg zabavljanja on je meni rekao da ne želi da bude deo estrade i deo tih mediskih pisanja i da se nećemo pojavljivati zajedno. On je meni rekao da me voli zbog toga što sam ja Jelena, a ne što sam neka poznata ličnost – zaključila je pevačica.

