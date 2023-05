BOG MI JE ZABRANIO DA PRIČAM O MILANU: Rada iskreno o odnosu sa Stankovićem "Da sam pametna, pa da krenem njegovim putem"

Folk zvezda Rada Manojlović i pevač Milan Stanković zabavljali su se od 2008. do 2013. godine, ali su i posle raskida ostali dobri prijatelji.

Tajni razgovori

Iako se redovno viđaju, Rada je veoma tajnovita kad je reč o njihovom druženju i pričama da je bivši pevač "Zvezda Granda" rešio da se zamonaši.

- S Milanom pijem kafu, ali ne mogu da pričam o njemu, niti o temama o kojima razgovaramo kad se vidimo! To nije za javnost. Ako rešim da otkrijem detalje naših razgovora, onda ću to i da naplatim! Tako rade poznate ličnosti u svetu - kaže Manojlovićeva, koja na pitanja da li joj je zapravo Stanković zabranio da priča o njemu i da li ga podržava u nameri da se zamonaši odgovara:

- Nije mi Milan zabranio, već Bog! Kao da se kroz njega ukazala viša sila i rekla mi: "Vaši razgovori moraju da budu tajna." Što se tiče toga da li će da se zamonaši i to je tajna! Da sam pametna, pa da i ja krenem njegovim putem. Mnogo je lepše s Bogom nego s ljudima.

Pevačica, koja već neko vreme nije sa kolegom Harisom Berkovićem, kaže da nije zaljubljena.

- Ne razmišljam o ljubavi! Koncentrisana sam samo na pesme i nastupe, jer mnogo radim. Kad je reč o Harisu i meni, svašta se pričalo. Ljudi su nagađali da ga moja porodica ne voli, kao i da njegova nije prihvatila mene. I to sve samo zato što sam starija od njega devet godina i što smo različite vere. To nije istina - priča Rada i dodaje da je procvetala otkako joj je sestra Maja postala menadžerka:

- Presrećna sam što sam promenila tim s kojim sam sarađivala. Sada sve pare ostaju u kući! Da mi je Bog dao pameti, tako bi bilo od početka moje karijere. Maja ume da pregovara s gazdama, da se svađa, natera ih da mi plate nastup. Ja bih pevala za džabe! Sestra mi je sve: stilistkinja, krojačica, kuvarica, čistačica...

Super je što me porede sa Vendi

Rada tvrdi da joj ne smeta što je pojedinci na društvenim mrežama porede sa Vesnom Vukelić Vendi:

- Super mi je kad na Tviteru pišu da izgledam kao vašarska pevačica i porede me sa Vendi. To i hoću! Zbog čega su vašari loši?! To mi uopšte ne smeta.