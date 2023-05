UDAJE SE MARIJA RAMADANOVSKI! Džejev kum otkrio detalje venčanja pevačeve mezimice, a ovo će biti pesma za PRVI PLES!

Marija, mlađa ćerka pokojnog Džeja Ramadanovskog sutra ''staje na ludi kamen'', a svadbeno veselje zakazano je za 15 sati u jednom poznatom restoranu.

foto: Printskrin/Instagram

Nju je nedavno zaprosio Stefan Davidović, kada su i odlučili da njihovu ljubav krunišu brakom.

Tragom ovih informacija, pozvali smo Zorana Jagodića Ruleta, Džejevog kuma, koji je ekskluzivno za portal Pink.rs otkrio da li je sve spremno za sutrašnje slavlje.

foto: Kurir Televizija, Dragan Udovičić

- Pripremili smo sve i nadam se da će svadba proći u najboljem mogućem redu. Ja sam bio uključen u organizaciju sa Marijom. Reći ću vam da će nastupati Rule bend i biće nekoliko kolega koji su sarađivali sa Džejom. Od poznatih sa estrade svadbi će prisustvovati Zlata Petrović, Mina Kostić, Vanesa Šokčić, Adil a pripremili smo i jedno iznenađenje, ali to sada neću da vam otkrivam, rekao je Rule i dodao da će na proslavi biti 300 zvanica.

Kako nam je Rule rekao, mladenci su za prvi ples odabrali pesmu ''Sunce ljubavi'' što uopšte ne čudi.

On se osvrnuo, i sa setom u glasu, ispričao da će Džej sutra svima faliti.

foto: Nenad Kostić

- Da je on tamo, sve bi bilo drugačije. Svi znate Džeje i kakav je on veseljak bio. Koliko je samo svadbi on otpevao. Sada mu se udaje mladđa ćerka i to bi za njega bilo neverovatno. On bi napravio neverovatan štimung... ali dobro, život ide dalje, zaključio je Rule.

Da potsetimo, budući suprug Džejeve ćerke nije javna ličnost i izbegava da se pojavljuje u medijima. Marija je završila školu za negu lepote, u čemu ju je otac podržao. Uspešna je u svom zanimanju i šminkala je mnoge poznate ličnosti, a radila je i u pozorištu. Ima talenat na oca i odlično peva, pa je odlučila da se oproba i u muzičkim vodama.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:27:48 SCENIRANJE 14.05.2023. JASAR AHMEDOVSKI