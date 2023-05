OSMEHNULA MU SE SREĆA NAKON TRANSFORMACIJE I LJUBAVNOG BRODOLOMA Zvezda Granda staje na ludi kamen, evo šta kaže o svojoj ljubavi!

Mladi pevač Stefan Petrović Kosmajac koji je stekao popularnost u „Zvezdama Granda“ napravio je veliku transformaciju u svom fizičkom izgledu, a nakon ljubavnog brodoloma sa starijom koleginicom opet je zaljubljen i srećan.

Stefan je otkrio da je zaprosio devojku nakon kraćeg perioda zabavljanja.

foto: Printscreen

– U pesmi sam otpevao neću da se ženim, ali to je tog trenutka bilo pogodno. Nisma planirao ni da imam devojku, a kamoli da se ženim. U međuvremenu sam upoznao devojku koja mi odgovara po svemu i koja je mlada isto koliko i ja. Odgovaramo jedno drugom, ozbiljno je, a videćemo šta će biti – objasnio je, pa nastavio:

foto: Printscreen

– Mene znate po neozbiljnim situacijama, a ja sam ipak počeo ozbiljno da se bavim svojim životom i ljudima oko sebe.

Kosmajac je otkrio da se sada opet ugojio čak deset kilograma, a za to je kako tvrdi zaslužna upravo njegova verenica.

– Ugojio sam se deset kilograma, priuštim sebi da jedem dosta toga lepog, sve ono za čime sam patio. Najteže mi je bilo da se odreknem slatkiša, dosta toga mi sada pravi verenica, a sve je to dovelo do deset kilograma više. Imao sam veoma strog režim ishrane, ljudi kažu da to nije bilo normalno, ipak ponekad sebi dozvolim i opuštanje – rekao je Kosmajac.

foto: Printscreen

Podsetimo, Stefan je već jednom bio veren sa osamnaest godina starijom koleginicom Dušicom Ikonić, a nakon turbulentnog odnosa i burnog raskida odlučio je da promeni život iz korena.

Pevač je batalio sve poroke i smršao čak četrdeset osam kilograma, a sve donedavno isticao je da ne planira ozbiljnu vezu niti da se ženi u skorije vreme.

Verne obožavaoce obradovao je i prvim singlom sa autobiografskim elementima pod nazivom „Neću da se ženim“, ali od kada je upoznao onu pravu stvari su se preko noći promenile, pa sada uživa u ljubavi i priznaje da se oseća kao na sedmom nebu.

Kurir.rs/Grand

