SANJA MARINKOVIĆ OTKRILA ko joj je NAJBOLJI FRAJER na javnoj sceni: U najužem izboru biznismeni i sportisti! GLUMCI JE NE ZANIMAJU

Voditeljka Sanja Marinković otkrila je u emisiji Sceniranje koji su muškarci sa javne scene na njenoj top listi najboljih frajera.

Najpre je govorila o nekim opštim karakternim osobinama koje je kod muškaraca privlače.

foto: Kurir televizija

- To sam skoro rekla. Imam nekoliko favorita. Ne moraju da budu po mom ukusu, ali ja ih gledam kao paket. Dopada mi se kada je mušlarac ambiciozan, kada vodi računa o sebi, jer ja mislim da je to mnogo važno. Ja volim da kažem da je to klasa ambicioznih muškaraca: uspešnih, istrajnih, sa porodicama - rekla je Marinković.

Posle kratkog premišljanja izdvojila je i prvo ime koje dolazi iz sveta biznisa.

- Vesa Jevrosimović. On zna da ja njega mnogo cenim i poštujem. Ima ih još mnogo iz sveta biznisa, ali nisu javne ličnosti pa onda to ništa ne znači.

foto: Beta

Naredna osoba dolazi iz sveta sporta:

- Aleksandar Kolarov fenomenalno izgleda i ima fantastičnu energiju. Mislim da on više ne igra fudbal. Izgleda super!

foto: Profimedia

Na insistiranje voditeljke da kaže ko joj je favorit među glumcima Marinković nije uspela da se priseti ni jednog imena. Rekla je samo:

- Glumce ne mogu po nekoj zgodnoći nekako...ja glumce slabo...!

Glumci nisu baš visoko kotirani na njenoj listi, ali jedan pevač jeste:

- Recimo Aco Pejović! Prema njemu imam veliko poštovanje. Mnogo volim njegovu energiju i istrajnost. On je fenomenalan i sve bolje izgleda s godinama!

foto: Nemanja Nikolić

Na kraju je izdvojila jednu stvar koja je najviše privlači kod muškaraca.

- Svako ko ima taj orel uspeha ima neku dobru energiju. Ja to više po energiji. Energija me privlači - rekla je Marinković.

