"U DEBELOM SAM MINUSU, ALI SAM ZAKAZAO SVADBU" Darko Lazić otkrio DETALJE i zašto se svađa sa ženom Kaćom

Nakon operacije zatezanje kože zbog koje je imao produžen oporavak jer se nije pridržavao saveta lekara, pevač Darko Lazić se vratio nastupima.

- Osmeh je tu, ali sam promukao, nisam radio dva meseca pa mora grlo da se vrati u ritam. Krećem punom parom, imamo dosta nastupa, pravimo i promociju albuma i novih pesama. Ne znam ko je teže podneo ovaj nastup pošto nismo išli zajedno, uhvatila nas je neka nervoza, navikao sam se na nju - ističe pevač kojeg supruga Katarina nije mogla da prati na nastup zbog poslovnih obaveza.

Pevač je otkrio i da je strog otac.

- Jako sam strog otac, možda i prestrog jer polazim od sebe. Moji nisu bili dovoljno strogi prema meni pa sam zato pravio gluposti i jedno vreme otišao u pogrešan pravac, ali opet sam se vratio. Ne volim ako je dete neposlušno, da moramo sto puta da mu kažemo. Ništa ne ograničavam, igračke, telefon, slatkiše, ništa od toga. Decu vaspitavam od malih nogu da ako sam jednom rekao, to je to, nema plakanja. Treba dete uvek da ima neko strahopoštovanje.

Lazić otkriva da jedva čeka ponovo da dobije dete ali da trenutno nije vreme za to:

- Posle svadbe, ovaj put idemo redom sve. Lenji smo oboje što se tiče svadbe, iskreno, i onda se svađamo oko toga, jedno drugo kritikujemo, kada će jedno ili drugo napraviti spisak. Stojimo u mestu što se tiče toga, biće u avgustu, ne znamo koji dan. Što se troška tiče, ništa me ne pitajte, album, pa svadba, u minusu sam odavno. Debelom minusu.

Pevaču se često dešavalo da skrene sa puta zbog mnogih problema koje je pravio kako sebi, tako i drugima.

- Ne kajem se ni za šta u životu, jer sam sve u životu svesno radio. Posle toga nema kajanja. Ne mogu da kažem da se kajem, možda sam trebao da prođem to sve u životu i bolje što sam ranije prošao, nego sada kada sam mator konj da prolazim - smatra pevač.

Katarina, na društvenim mrežama ne deli često fotografije sa, Darkovom decom, iako su često zajedno.

- Super su me prihvatili, ali nemam razloga da objavljujem Darkovu decu, tu sam zato što sam njegova žena. Volim ih, mnogo su mi slatki, sa njima provodim dosta vremena. Gledaju me kao drugaricu, zato što im sve dozvoljavam. Darko voli da kaže kako oni spavaju sa mnom, dok ih on poželi. Sve im dozvoljavam, jer se vodim time da oni imaju svoje roditelje, neka ih oni grde, a ja sam tu da im sve dozvolim, dođem kao neka tetka Kaja.

Bog čuva budale kao što sam ja Pevač Darko Lazić, nedavno se odlučio na još jednu operaciju, skidanja kože, otkriva kroz šta je sve prošao, u proteklom periodu. - Jako mi je bilo teško da podnesem sve to, jer nisam osoba koja je navikla de sedi kući i koja je vezana za krevet. Jedva sam izdržao, ali hvala Bogu stanje je dobro, sledećeg vikenda i skidam konce. Bio sam uplašen, ali volim da kažem iskreno, Bog čuva budale - kaže Darko, dok njegova žena Katarina otkriva da vidi i promene na pevaču nakon operacije. - Podnela sam lakše nego on, ali bilo je teško. Dosta sam mu pomagala oko svega tokom operacije, ali zato sam tu. Sad se već navikao da sam tu oko njega, razmazio se, sad je već gotovo.

