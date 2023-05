MILJANU KULIĆ BRUTALNO PRETUKAO BEBICA?! Bivša zadrugarka otkrila: Krećem u policiju, ubio me je od batina!

Miljana Kulić, diskvalifikovana učesnica "Zadruge", obnovila je emotivnu vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, takođe bivšim učesnikom, nakon napuštanja rijalitija, a sada tvrdi da ju je pretukao.

Naime, Kulićeva je sama javila redakciji Pink.rs-a i priznala da je pretrpela nasilje od strane svog partnera Bebice. Poslala je fotografije na kojima je otečena od plakanja i ispričala šta se desilo.

- Ubio me od batina ovaj smrad Nenad! Idem pravo u sup sve da prijavim! Gušio me je, davio i udarao glavu o zid! Više me niko ne interesuje, idem da skočim! Majka još viče na mene - pisala je Miljana, a onda joj je Nenad oteo telefon.

On je izbrisao sve prethodno poslate poruke od strane Miljane i otkrio zbog čega je nastao problem:

- Ne dam joj da ide u kazino! Nenad je... Nisam joj dao da ide u kazino - napisao je Macanović, kojeg je partnerka optužila za brutalno prebijanje, zbog čega će ga, kako kaže, prijaviti policiji.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

