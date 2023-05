ŠOK PRIZNANJE JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka otkrila koliko ima kilograma: Nikada bolje nisam izgledala!

Voditeljka Jovana Jeremić svoje fanove iznenađuje svakodnevno, a sada je sa svojim fanovima podelila selfi iz teretane i otkrila koliko je visoka i koliko ima kilograma.

Voditeljka izuzetno vodi računa o svom fizičkom izgledu, što se može i primetiti po njenom izvajanom telu.

- Jovana Jeremić, 32 godine, 163cm-53kg. Nikada nisam bolje izgledala. Slika je bez grama fotošopa. Dovela sam telo do savršenstva - napisala je Jovana, a komentari su samo pljuštali:

– "Bomba", "Džepna venera", "Sitna, a dinamitna", "Prezgodna" samo su neki od komentara koji su usledili.

Podsetimo, Jovana je nedavno priznala da li je njenom partneru teško da se izbori sa njenim udvaračima.

- Njemu nije teško, niti će mu biti, zato što je on dovoljno jak i moćan, samouveren da zna da ja volim samo njega. Ja to stavim do znanja, jer sam jako ljubomorna žena. Ne daj Bože da mi sutra neko startuje muža, jer svako ko bi na bilo koji način pokušao da ugrozi moju porodicu može samo da se nada najgorem. Takva sam bila i u prvom braku.

