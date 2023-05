SLAVSKI KOLAČ I ŽITO ZA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG: Marija proslavila KRSNU SLAVU u Americi, okadile kuću, miriše ceo Los Anđeles

Marija Šerifović podelila je sa svojim fanovima na svom jutjub kanalu kako se provodi u Americi, gde je proslavila i krsnu slavu. Ona je ovog puta otputovala sa svojom majkom, Vericom Šerifović, sa kojom je uživala u inostranstvu i na dan krsne slave.

Pevačica svake godine proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog koji je 12. maja. Međutim, ona je u vlogu objasnila da za nju slava predstavlja intimnu ceremoniju u krugu porodice, a ne veselje sa zvanicama i velikom količinom hrane.

- Verica je bila u agoniji kako će to da se sprovede u delo. Sada pravi slavski kolač i žito. Ja, kao velika pravoslavka, smatram da je slava kolač, žito i sveća. I mislim, Bože me oprosti, ne baš lepe stvari o osobama koje svoje krsne slave pretvaraju u svadbe i svadbena veselja. Za mene je to stvar tradicije, vere i porodice. To je moje mišljenje, možda ja nisam u pravu. I ništa nećeš, Verice, da kuvaš? - rekla je Marija i našalila se sa majkom.

- Šta da kuvam, ženo? Pa jesi rekla da ćeš da poručiš dva burgera? Koga zoveš u Americi, spremamo se sutra, pakujemo, idemo - odgovorila je Verica. Verica je iz Srbije ponela slavsku sveću, žito i kalupe koji su joj potrebni kako bi umesila slavski kolač.

Marija i Verica su za slavsku gozbu odabrali hranu iz italijanskog restorana.

- Odustale smo od burgera. Okadile smo kuću, miriše ceo Los Anđeles. Za danas jedemo nešto kao pileća bečka, jedem pire sa tartufima, a Verica jede tikvice i Minestrone supu sa puno povrća - ispričala je pevačica.

