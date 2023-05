PEVAČICA RADILA NOKTE I PEVALA! Zvezde Granda joj promenile život, a onda je upoznala ČOVEKA SVOG ŽIVOTA i sagradila VILU! (FOTO)

Biljana Sečivanović popularnost je stekla u takmičenju "Zvezde Granda", a pre nego što se probila na estradi, pored pevanja se bavila i jednim potpuno drugim poslom, kako bi zaradila novac za sebe i sina.

– Radila sam nokte u salonu lepote. To je bilo dobro za mene jer sam dodatno zarađivala i mogla sam da priuštim svom detetu sve što treba. Moj primarni posao je, naravno, bila muzika, dugo sam radila sa jednim bendom. Srećom, moj pokojni otac me je nagovarao da učestvujem u “Zvezdama Granda” i evo me sada ovde gde sam – prisetila se Biljana jednom prilikom u emisiji “Grand magazin”.

Pevačica i njen sin Mateja sada žive sa Biljaninim sadašnjim suprugom Aleksandrom, za kog se ona udala pre par godina, i koji iz prvog braka ima kćerku.

Veliko dvorište sa bazenom, ograđeno visokom ogradom i dom kao iz španskih serija, sa luksuznim automobilima ispred nje deo su imovinske karte Biljane Sečivanović.

U kući na tri nivoa sve prostorije su brižljivo uređivane. Sa terase se ulazi u prostrani dnevni boravak i trpezariju u kojoj dominira ogromni sto za ručavanje. Kuhinja je pevačicino glavno radno mesto kad nije na sceni.

