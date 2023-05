LIDIJA VUKIĆEVIĆ DOŽIVLJAVALA VELIKE NEPRAVDE ZBOG IZGLEDA: Bilo mi je teško da dokažem, da nisam samo zgodna i kovrdžava!

Lidija Vukićević svojim izgledom otkako se pojavila na sceni privlači pažnju gde god se pojavi.

Poznata po ulogama u "Žikinoj dinastiji", "Boljem životu" i "Igri sudbine", ne krije da je zbog predrasuda decenijama doživljavala velike nepravde.

Lidija Vukićević je jednom prilikom navela da su joj počeci u glumi bili mnogo teško.

- Počeci su mi bili najteži, želela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem - kazala je Lidija Vukićević na početku, pa nastavila:

- Ljudi su me doživljavali kao zgodnu, kovrdžavu crnku, a ja nisam želela da me ocenjuju po izgledu i da me osporavaju. Želela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspela.

Zbog svojih postupaka često je nailazila na nerazumevanje okoline.

- Bila sam dosta buntovna i često kažnjavana. Ulazila sam u sukobe sa rediteljima kada god bi postojao neki uslov za ulogu - zaključila je tom prilikom ponosno za "Alo".

