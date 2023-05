OVOLIKU ISKRENOST NIKO NIJE OČEKIVAO! Goca Tržan nikad otvorenije o sklonostima u krevetu! ŠOK

Pevačica Goca Tržan godinama šokira javnost svojim izjavama koje su na granici dobrog ukusa, ali je sada, čini se, otišla korak dalje, pa je bez zadrške progovorila o svojim sklonostima u krevetu.

- Mogu da imam intimni odnos sa muškarcem i kada bi me samo zadovoljavao prstom. Možete da doživite orgazam i kada vas muškarac dodiruje prstima, dakle, sve je do tehnike. Nije strašno ako mu je mali, već ako ne zna kako da vas dovede do ludila. Veličina nije bitna ako partner zna šta radi. Dok sam bila mlađa eksperimentisala sam, imala intimne odnose na raznim mestima, ali sam najopuštenija u spavaćoj sobi - istakla je Goca, pa dala savet ženama.

foto: Ana Paunković

- Više puta sam objašnjavala da seks treba da bude lepo iskustvo, znate, pametno treba da se postupa, a sve ide iz glave. Žene, nigde ne žurite jer je intimni odnos lepši kada dođete u neke zrelije godine. Meni je lično najbolji u četrdesetim.

kurir.rs/informer

