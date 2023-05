"NE DA SE DEDA!" Topalko trenira dok čeka rođenje unuke! Pohvalio se snagom i mišićima, komentari samo PRŠTE!

Milan Topalović Topalko, jedan je od retkih pevača koji zbog karijere nije zapostavio svoje hobije i brigu o zdravlju koja mu je oduvek bila na prvom mestu.

Iako redovno nastupa, Topalko se trudi da vodi računa o izbalansiranom životu koje uključuje redovno vežbanje, a sada je pokazao kako izgelda jedan njegov trening.

Da je u odličnoj formi tokom cele godine, svedoče njegovi mišici koji se naziru dok izvodi nekoliko vrsta zgibova, sklekove, i druge vežbe za gornji deo tela sa velikim kilažama.

Snimci iz teretane su izazvali veliku pažnju, a komentari na društvenim mrežama se nižu.

- Ne da se deda - napisao je Topalko, kojem će ćerka Helena uskoro podariti unuku čemu se pevač neizmerno raduje.

Topalko je pre nekoliko nedelja poručio da će biti sjajan deda.

- Radujemo se. Ja sam bio i takav tata kada je Helena bila mala, da sam je svaki dan vodio u školu do četvrtog razreda, a niko me u školi nije zvao po imenu već su me oslovljavali svi sa "tata", pa mislim da to govori dosta i kakav ću deda biti. A biću najbolji, jer ono što roditelji imaju kao ulogu da sankcionišu kod dece, što će sada imati Helena i Dragan, to sada nećemo morati supruga i ja. Tako da ću biti najbolji deda na svetu - rekao je pevač nedavno za domaće medije.

Inače, njegovi pratioci na Instagramu su ga pohvalili, naročito kada se pojavio snimak kako radi sklekove dok peva.

- Bravo kralju, legendo, najjači si - poručili su mu fanovi.

