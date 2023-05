"ZAHVALNA SAM JOJ ŠTO IMAM SVE U ŽIVOTU, ONA JE MOJ HEROJ!" Karleuša objavila ćerkin emotivan školski sastav: Uvek ćeš biti BROJ 1

Jelena Karleuša poslednjih dana veoma je aktivna na društvenim mrežama, a objava koja je posebno raznežila mnoge je školski sastav koji je njena mlađa ćerka Nika napisala i pročitala pred svojim odeljenjem.

Jelenina objava Nikinog sastava oduševila je korisnike Instagrama.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Printscreen/TikTok

Karleuša se pohvalila da je Nika u svom pismenom zadatku iz srpskog jezika pisala sastav pod naslovom "Ponosna sam", gde je pisala upravo o svojoj majci, a za rad je dobila peticu.

Nika je emotivnim tekstom pokazala da je ljubav majke i ćerke bezuslovna, te da će i u dobru i u zlu uvek biti uz Jelenu, koja joj je večiti zaštitnik i heroj.

Ponosna Jelenina naslednica je navela razloge zbog kojih je njena majka posebna, pa priznala da nikada nije upoznala snažniju osobu.

foto: Printskrin/Instagram

- Ponosna sam na puno ljudi, ali najviše sam ponosna na svog heroja, a to je moja mama. Zahvalna sam što imam svoju mamu u mom životu. Ona je najveći heroj koga sam upoznala, sprema mi svaki dan doručak sa najukusnijim specijalitetima, uzima mi stvari koje sam najviše želela, ustaje zbog mene u sedam ujutru da bi me spremila za školu. Ponosna sam na moju mamu, snažniju osobu nisam upoznala, radi ceo dan i nikada nije umorna da mi napravi večeru, daje savete i da pričamo satima. Kada porastem hoću da budem kao moja mama, vešta, mudra, pametna, duhovita i još mnogo toga. Isto sam ponosna na mamu što je jako uspešna u svom poslu, ponosna sam na nju šta je sve postigla u životu. Volim te mama, uvek ćeš biti broj jedan u svemu, ti si moj heroj i svi treba da se ugledaju na to - napisala je Nika, što je jako raznežilo JK.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.Panić

