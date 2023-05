"GLUPI LJUDI BOLJE PROLAZE OD PAMETNIH" Katarina Živković ŠOKIRALA izjavom: NEKA ME OSUDE!

Katarina Živković ističe da je romantična žena i da uživa u trenucima kada joj jača polovina pruža pažnju.

- Romantična sam osoba. Kao i svaka žena volim pažnju i romantiku od strane jače polovine. Volim da sam voljena i volim da volim. Ne volim patetičnu romantiku koja se pokazuje na društvenim mrežama zbog lajkova. Nikada nisam bila taj tip osobe da na društvenim mrežama pokazujem ljubav, a uživo ništa. Uvek mi je bitnija hemija između dvoje ljudi, nego lajkovi na društvenim mrežama. Ipak sam ja stara škola (smeh) – poručuje Katarina Živković za “Blic” i nadovezuje se na to da li je lepota u 21. veku blagoslov ili prokletstvo, s obzirom na to da sve više ljudi kada stupa u vezu gleda samo lepotu, ali ne i unutrašnjost neke osobe.

- Lepota je za mene blagoslov, što bi to bilo prokletstvo? Jedino je možda pogrešno kada je devojka lepa, a glupa, mada i to je ponekad blagoslov. Glupi ljudi mnogo bolje prođu u životu, nego oni pametniji. To je moje mišljenje, koliko god me neko osudio - ističe Živkovićeva.

Ona kaže da vodi računa o izgledu.

- Održavam svoju liniju, tako što vodim računa šta jedem. Trudim se da ne jedem mnogo slatkiša. Trudim se da treniram povremeno, kada mi obaveze i tempo života to dozvoljavaju. Spavam što više, bar se trudim da to tako bude. Nezgodno je sve uskladiti, jer radim noću, a onda uvek kasno ustanem. Teško jeste, ali imam volju i želju da dobro izgledam. Svaki put posle treninga znam da sam uradila nešto dobro za sebe. Podjednako je bitno da radite na duhu i energiji, ali i fizičkom izgledu. Ne bih razdvajala ni jedno ni drugo - govori pevačica i otkriva da bi radije izašla bez šminke u grad, nego bez sređene kose.

Pevačica za kraj otkriva da priprema album, ali da još uvek nije sigurna kada će pesme ugledati svetlost dana.

- Napravila sam muzičku pauzu, jer sam ja to tako želela. Ne znam kada će novi album ugledati svetlost dana. Pokušavam da se dobro organizujem, kako bih imala vremena za sve. Spremam nekoliko pesama i video spotova, pa ćemo videti kada će sve izaći u javnost - zaključuje Katarina Živković za “Blic”.

Katarina napominje da van nastupa ne izlazi u grad. Privatno se slabo provodi, jer joj je dovoljan provod kada ona peva.

- Ovo je peta ili šesta godina da nisam izašla za svoju dušu mimo posla. Kada sam na nekoj privatnoj proslavi, volim da slušam razne pesme. Ne postoji numera za koju ću reći: “Da, to je ta, sad ću sve čaše da razbijem”. Bitno je da neko dobro otpeva pesmu i da se ja super zabavim.

Pevačica je nedavno izjavila da njen partner mora da ima sve.

- Ne znam da muvam, nemam pojma. Ne padam ni na priču, ni na dela, možda jesam kao mlađa, sada zaista i te kako idem mozgom, emocija nema. Na mojoj listi muškarac mora da ima sve – izjavila je Katarina nedavno.

