"ŠTA GOD DA SE DESI, TU SMO DA TI OBRIŽEMO SUZE I VRATIMO U OVAJ GROZNI SVET"Goca Tržan emotivnom porukom čestitala ćerki rođendan

Ćerka Goce Tržan koju je dobila sa Ivanom Marinkovićem danas je napunila 16 godina. Pevačica je ćerki poželela srećan rođendan i obratila joj se emotivnom porukom.

foto: Printscreen

- I tako... Prođe 16 godina kao da sam okom trepnula, ovo malo biće se odmetnulo i pomalo zakročilo u ovaj naš odrasli svet, pubertet malo popušta (Bože hvala ti, mislila sam da nikad neće proći i da ću sigurno poludeti ako potraje još malo). Toliko sam ti toga rekla jedina moja ćerko, ljubavi ti nije falilo, zagrljaja ti nije falilo, držanja životnih lekcija ti je preko glave. A ono čega uvek nekako fali je zajedničko vreme, da ti češće kažem da te razumem, da sam ponosna na to kako se boriš sa svim izazovima, da osećam tvoje strahove i tuge. I mogu samo da ti kažem biće sve u redu. Život je lep, raduj se. Šta god da se desi, mi te čekamo da te podržimo, ohrabrimo, obrišemo ti suze i vratimo te u ovaj grozni odrasli svet. Uvek upamti da si zauvek moja, iako si svoja. Srećan ti rođendan Leno. Volimo te - napisala je Goca.

foto: printscreen

Goca je, podsetimo, u jednom intervjuu istakla da njena ćerka ima od oca tek od svoje četvrte godine.

- Pa, imala je od četvrte godine, otkako smo Radomir i ja zajedno, od tada jeste, i to je to. Prosto, i ona i ja imamo sreću da je on ušao u naš život da Lena ima očinsku figuru u kući koja je zdrava i normalna, pokazuje ljubav prema njenoj majci i veliku ljubav prema njoj. Zdravo dete dolazi iz zdrave porodice i srećne porodice gde su i majka i otac srećni ljudi i to ne znači nužno da i jedno i drugo moraju biti biološki roditelji - kazala je pevačica u jednoj emisiji.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

01:11 ZGAZILA SAM GA ŠTIKLOM IZ SVE SNAGE! Goca Tržan ispričala kako je na jednom nastupu REŠILA navalentnog muškarca