"IZGUBILA SAM NAJVEĆEG PRIJATELJA KOG SAM IMALA" Elma Sinanović njegovu SMRT nikad nije prebolela: On mi je bio i OTAC i BRAT

Elma Sinanović godinama je bila u braku sa izabranikom Smailom, sve do dana kad je preminuo, a ona ne krije da se nije pomirila sa gubitkom.

Pevačica je više puta istakla da je jako teško podnela gubitak i način na koji se sve dogodio u njenom životu.

- Najveći trenutak tuge se dogodio kada je moj suprug Smail umro. Način na koji se to dogodilo, sve me je povredilo... Izgubila sam najvećeg prijatelja kojeg sam mogla da imam. Vreme leči sve, naravno da sve prođe i život ide dalje. Ja sam pobožna žena i verujem u Boga i da sve što se dešava biva tim nekim božijim određenjem. To tako i prihvatam. Vodim i takav način života.

- On mi je bio i majka i otac i brat i sestra. Bilo mi je jako teško. Udala sam se vrlo mlada, 25 godina braka i on mi je bio velika podrška u svemu. On je taj koji je insistirao da se ja bavim muzikom. Koliko god da sam bila talentovana, bez njegove podrške i finansija ne bih mogla.

Elma je pričala i o Smailovoj bolesti i u suzama ispričala da je gubitak supruga najveći i najteži njenom u životu.

- Plačem i isplakala sam more suza. Mislim da to svako radi. Lepše je kad se čovek isplače. 2019. godina mi je bila najteža, tada sam imala najteži gubitak. Možda i 2008. i 2009. Neću da se vraćam na te stvari. Ponavljam se, mislim da sam sve rekla. Gubitak supruga je bip moj najveći gubitak i najteži gubitak.

Elmin suprug Smail Sinanović Magi bio je novopazarski biznismen. On i Elma bili su vlasnici restorana, ali i vise različitih trgovinskih lokala u Novom Pazaru.

Njen suprug preminuo je nakon borbe sa opakom bolešću 2019. godine.

