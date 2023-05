AMIDŽIĆEVA BIVŠA SMUVALA 6 GODINA MLAĐEG: Danijela mesecima u ljubavi sa FUDBALEROM, nakon Ognjena i ona se odlučila za PILETINU

Danijela Dimitrovska prošle godine se razvela od voditelja Ognjena Amidžića, nakon deceniju bračne zajednice, a sad uživa kraj novog dečka.

foto: Damir Dervišagić

Danijela Dimitrovska u vezi je sa zgodnim sportistom iz Beograda koji se zove Jevrem Kosnić i mlađi je od nje šest godina, piše magazin "Story". Oni nisu želeli da njihova veza još uvek bude javna, međutim sve čeśća pojavljivanja po beogradskim restoranima pokrenula su glasine da su zajedno.

Vlasnica modne agencije Models Inc još uvek nije bila spremna da obelodani ovu informaciju, s obzirom na to da veza ne traje dugo i da je želela da to ostane tajna u narednom periodu.

foto: Printscreen

Ognjen Amidžić je, podsetimo, poslednjih meseci u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa koleginicom iz "Amidži šou"-a, Minom Naumović. Njih dvoje na društvene mreže postavljaju slike i snimke sa destinacija koje obilaze, pa se o svakom njihovom koraku naširoko piše i priča.

Nekoliko meseci pred odluku o razvodu, Danijela Dimitrovska je pričala o njenom odnosu sa Ognjenom Amidžićem.

U emisiji "Magazin In" je svojevremeno otkrila kako su stvari funkcionisale u njihovom braku.

foto: Kurir televizija

- Mi smo zajedno 10 godina, imamo dete i vidi se kroz funkcionisanje da li postoji emocija, a ne samo u rečima. Ja sam gospodarica u našem braku, on je to potvrdio. Matija i on se šale za to, jer me pitaju za sve, kao u hotelu - kazala je tada Danijela.

