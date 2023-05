BRENA I BOBA POKLONILI CRKVI LUSTER SA IKONAMA OD 20.000 €! Molili Svetog Vasilija u najtežem periodu da im POMOGNE, pa se odužili

Lepa Brena i Boba Živojinović poklonili su Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog polijelej od 20.000 evra. Pevačica i bivši teniser donirali su svetinji, koja se nalazi u blizini njihove kuće na Bežanijskoj kosi, novac za luster od mesinga ukrašen ikonama.

- Brena i Boba su mnogo pomogli Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, a to čine i danas. Kad god su dolazili da pale sveće, razgovarali su sa sveštenikom i pitali ga za šta bi mogli da doniraju novac. On im se jednom prilikom požalio da ne mogu da sakupe novac za polijelej jer je veoma skup. Brena i Boba su se odmah odlučili da ga nabave! Našli su ljude koji su ga za veoma kratko vreme napravili i doneli u crkvu. Urađen je od mesinga, na njemu su sveće koje se pale na struju, a iznad krsta je ugravirano ime Bobe Živojinovića. To ih je koštalo 20.000 evra - kaže izvor.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

On dodaje da su luster sa ikonama Živojinovići poklonili crkvi posle jednog od najtežih perioda u života.

- To su učinili još pre 23 godine, kad je Brenin i Bobin sin otet. Tad su se po ceo dan molili Bogu da bude dobro, da im ga vrate kući živog i zdravog... Kad im je sin vraćen, vodili su i njega u crkvu i molili se da prevaziđe sve traume. Zatim su nekoliko puta bili domaćini crkvene slave. Sve su sami organizovali i platili - zaključuje izvor.

